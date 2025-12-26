Συρία: Έκρηξη σε τζαμί – 3 νεκροί και 5 τραυματίες

  Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από μια έκρηξη σε τζαμί σε συνοικία Αλαουιτών στην επαρχία Χομς της Συρίας την Παρασκευή 26/12.
  Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, όπως ανέφεραν τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
  Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από μια έκρηξη σε ένα τζαμί σε συνοικία Αλαουιτών στην επαρχία Χομς της Συρίας την Παρασκευή 26/12, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.  Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

 

 

