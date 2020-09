Η Μέρι Τραμπ, η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Αμερικανού προέδρου σήμερα, κατηγορώντας εκείνον και άλλα μέλη της οικογένειας ότι την εξαπάτησαν υφαρπάζοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που προέρχονταν από μια κληρονομιά.

Η μήνυση κατατέθηκε σε δικαστήριο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, της αδελφής του Μέριαν Τραμπ Μπάρι και της εταιρείας που διαχειρίζεται την περιουσία του αδελφού του Ρόμπερτ Τραμπ, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο, κατηγορώντας τους για «διακεκριμένη απάτη» και συνωμοσία.

Ο Τζέι Σεκουλόου, ένας εκ των δικηγόρων του Τραμπ, δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί στο αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Στη μήνυση επαναλαμβάνονται κάποιοι από τους ισχυρισμούς που διατύπωσε η Μέρι Τραμπ στο βιβλίο της «Τόσο Πολύ Αλλά Ποτέ Αρκετό: Πώς Η Οικογένειά Μου Δημιούργησε τον Πιο Επικίνδυνο Άνθρωπο στον Κόσμο» (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man).

Η Μέρι Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο και τους άλλους εναγόμενους ότι αποφάσισαν να την «στραγγίξουν», καθώς ελίχθηκαν με στόχο να πάρουν τον έλεγχο της περιουσίας του παππού της Φρεντ Τραμπ, του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ, που πέθανε το 1999.

«Η απάτη δεν ήταν μόνο οικογενειακή υπόθεση, ήταν τρόπος ζωής», τονίζεται στη μηνυτήρια αναφορά.

Σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικηγόρο της, η Μέρι Τραμπ αναφέρει ότι οι εναγόμενοι «με πρόδωσαν καθώς εργάστηκαν από κοινού μυστικά για να κλέψουν από εμένα, λέγοντας το ένα ψέμα μετά το άλλο σχετικά με την αξία των όσων είχα κληρονομήσει και εξαπατώντας με για να δώσω τα πάντα για ένα κλάσμα της πραγματικής τους αξίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ