Netflix: Η νοικιασμένη βιντεοκασέτα που οδήγησε στον κολοσσό - Ο ιδρυτής και η ιδέα των δισεκατομμυρίων

Ήταν το 1997. Ο Ριντ Χάστινγκς καθυστέρησε να επιστρέψει μία νοικιασμένη βιντεοκασέτα και πλήρωσε 40 δολάρια. Αυτά πρέπει να ήταν και τα καλύτερα λεφτά που ξόδεψε στη ζωή του γιατί αυτά τον ενέπνευσαν για την ίδρυση του Netflix, του γίγαντα της ψυχαγωγίας, τον οποίο συνίδρυσε και ηγείται ως ο διευθύνων σύμβουλός του. Από τότε ο Χάστινγκς "έχτισε" μία περιουσία 5 δισ. δολαρίων από την οποία ξοδεύει για τη στήριξη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης των εκστρατειών των Δημοκρατικών που διεκδικούν το αξίωμα, σύμφωνα με το Business Insider.

Ο Χάστινγκς γεννήθηκε στη Βοστώνη το 1960, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Πατέρας του ήταν ο Γουίλμοτ Ριντ Χάστινγκς, που εργαζόταν στο υπουργείο υγείας, παιδείας και ποιότητας ζωής υπό τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Νίξον. Σύμφωνα με τους New York Times, η οικογένεια έλαβε πρόσκληση για την εξοχική κατοικία του Νίξον, το Καμπ Ντέιβιντ, χάρη στη σκληρή δουλειά του πατέρα του Χάστινγκς. Το 2006, ο CEO του Netflix είχε δηλώσει ότι είχε δει τη χρυσή τουαλέτα του Νίξον. Ένας έτος προτού πάει στο κολέγιο, εργάστηκε ως πωλητής ηλεκτρικής σκούπας και τελικά πήρε πτυχίο στα μαθηματικά. Κατετάγη στους πεζοναύτες ενώ ήταν ακόμη στο σχολείο αλλά τελικά προτίμησε το Ειρηνευτικό Σώμα επειδή "αναρωτιόμουν πώς φτιάχνουμε τα σακίδιά μας και πώς στρώνουμε τα κρεβάτια μας και αυτά τα ερωτήματα δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά". Αποφοίτησε από το Στάνφορντ. Είπε στους NYT ότι "δεν πέτυχα την πρώτη μου επιλογή που ήταν το ΜΙΤ. O Xάστινγκς μαζί με τους Ρέιμοντ Πεκ και Μαρκ Μποξ ίδρυσαν την Pure Software το 1991 όταν ο Χάστινγκς ήταν 31 ετών. Αυτός περιέγραψε το εμβληματικό προϊόν στο Inc. Magazine ως "εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων για μηχανικούς"."Έκανα καγιάκ εκείνο τον καιρό και στο καγιάκ, αν επικεντρώσεις το βλέμμα και συγκεντρωθείς στο πρόβλημα, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να χτυπήσεις τον κίνδυνο. Επικεντρώθηκα στα ασφαλή νερά και αυτό που ήθελα, συνέβη. Δεν άκουσα τους σκεπτικιστές" είπε σχετικά με την εμπειρία του στο τιμόνι της Pure Software. Η εταιρεία ήταν πολύ επιτυχημένη και διπλασίαζε τα έσοδά της κάθε χρόνο προτού εισαχθεί στο Χρηματιστήριο το 1995. Η πλέον αδύναμη Rational Software αγόρασε την εταιρεία το 1997 αντί 750 εκατ. δολαρίων. "Η πώληση αυτή μου έδωσε τα μέσα να ξεκινήσω το Netflix" είπε ο Χάστινγκς στο περιοδικό Inc. ο οποίος στη συνέχεια περιγράφει τη δυσάρεστη εμπειρία του με βιντεοκλάμπ που τον ενέπνευσε στην ίδρυση του ομίλου του.

Όπως είχε πει στους ΝΥΤ το 2006, "είχα πληρώσει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για το "Apollo 13", επειδή είχα καθυστερήσει να το επιστρέψω έξι εβδομάδες. Πλήρωσα 40 δολάρια στο βιντεοκλάμπ. Κάπου είχα βάλει το βίντεο. Ήταν λάθος μου. Δεν ήθελα να το πω στη γυναίκα μου. Και είπα στον εαυτό μου 'θα διακινδυνεύσω τον γάμο μου για μια καθυστερημένη πληρωμή;' Αργότερα, πηγαίνοντας στο γυμναστήριο αντιλήφθηκα ότι είχαν πολύ καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο. Μπορούσες να πληρώσεις 40 με 40 δολάρια τον μήνα και να γυμνάζεσαι τόσο όσο ήθελες". Βασισμένος σε αυτήν την ιδέα δημιούργησε το Netflix, με τον Μαρκ Ράντολφ, το 1997 αν και δεν ήταν πάντα ο CEO. Ο Ράντολφ είχε υπό την ηγεσία του τον όμιλο ως το 2002 που έφυγε, σύμφωνα με το Business Insider. Η εταιρεία είχε 239.000 συνδρομητές μόνο το πρώτο έτος λειτουργίας της, έγραψε το περιοδικό Inc. Οι χρήστες δήλωσαν σειρά από DVD που θα ήθελαν να δουν στο Netflix.com και η εταιρεία τους τα έστειλε ένα τη φορά στον εμβληματικό κόκκινο φάκελό της. Οι συνδρομητές κρατούσαν τις ταινίες όσο διάστημα ήθελαν χωρίς να πληρώνουν επιβάρυνση.

Η Netflix εισήχθη στο Χρηματιστήριο το 2002 και οι μετοχές της χτύπησαν νέο υψηλό το 2011 προτού ο Χάστινγκς προβεί σε μία σειρά από "αμφισβητούμενες αποφάσεις" όπως έγραψε ο ρεπόρτερ του Forbes, Μπράιαν Σόλομον. Ο CEO χώρισε την παραδοσιακή συνδρομή DVD και την τότε αναπτυσσόμενη επιχείρηση μετάδοσης σε ανεξάρτητες υπηρεσίες με ξεχωριστά τέλη, προκαλώντας κρίση στην εταιρεία. "Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η υπηρεσία video-on-demand" είχε πει ο Χάστινγκς του 2005 στο Inc. "Γι' αυτό η εταιρεία αποκαλείται Netflix, και όχι DVD-by-Mail'.

Ωστόσο, ο Χάστινγκς ήταν έτοιμος για την αλλαγή πολύ πριν από τους συνδρομητές. Οι πελάτες εξοργίστηκαν με τις νέες επιλογές συνδρομής και η τιμή μετοχής της εταιρείας μειώθηκε κατά 75% το 2011 σύμφωνα με το Forbes. Η βάση συνδρομητών του Netflix ανέκαμψε αργά χάρη εν μέρει στο αναγνωρισμένο πρωτότυπο περιεχόμενό του και πλέον ο γίγαντας της ψυχαγωγίας διαθέτει 193 εκατομμύρια πληρωμένες συνδρομές σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Business Insider.

Πηγή: BusinessInsider.com, Πηγή φωτό: AP/REX/Shutterstock