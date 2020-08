Σοκ έχει προκαλέσει το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και δείχνει αστυνομικούς στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ να πυροβολούν έναν Αφροαμερικανό πισώπλατα, ενώ μπαίνει στο αυτοκίνητο του. Στο βίντεο φαίνονται οι δύο αστυνομικοί να τραβούν το όπλο τους και να ακολουθούν τον άνδρα, ενώ περπατάει προς το γκρι αυτοκίνητο και ανοίγει την πόρτα του οδηγού για να μπει μέσα. Ένας από τους αστυνομικούς τον αρπάζει από το μπλουζάκι του και τον πυροβολεί εξ επαφής. Ακούγονται κραυγές και η κόρνα του αυτοκινήτου. Το Αστυνομικό Τμήμα της Kenosha αναφέρει σε ανακοίνωση ότι οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο έπειτα από καταγγελία για περιστατικό σε σπίτι. "Το θύμα που δέχθηκε τον πυροβολισμό είναι ο 29χρονος Jacob Blake. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση" αναφέρει η ανακοίνωση.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw