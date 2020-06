"Σαδιστική" η συμπεριφορά του Τραμπ σε γυναίκες αρχηγούς κρατών - Το bullying σε Μέρκελ και Μέι

Σοβαρές ανησυχίες εγείρονται από τις εκατοντάδες διαβαθμισμένες τηλεφωνικές κλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες κρατών, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται εντελώς απροετοίμαστος για συζήτηση σοβαρών ζητημάτων, ώστε να αντιμετωπίζεται υποτιμητικά από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, η συμπεριφορά του είναι καταχρηστική απέναντι σε ηγέτιδες κρατών, όπως η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και η Βρετανίδα τέως πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, όπως επισημαίνεται σε άρθρο-κόλαφο του Καρλ Μπερνστάιν στο CNN.com για τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι συνομιλίες του με ισχυρούς ηγέτες και οι σχεδόν... σαδιστικές κλήσεις με γυναίκες αρχηγούς κρατών, έπεισαν ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ -συμπεριλαμβανομένων πρώην υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, δύο συμβούλων εθνικής ασφάλειας και του παλαιότερου προσωπάρχη του- ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος αποτέλεσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο και αξιωματούχους πληροφοριών που γνωρίζουν πολύ καλά το περιεχόμενο των συνομιλιών. Όπως επισημαίνεται, οι αξιωματούχοι αυτοί συμπέραναν ότι ο πρόεδρος συχνά παραληρούσε, όπως το θέτουν δύο πηγές, στις συνδιαλέξεις του με ξένους ηγέτες. Οι πηγές είπαν ότι λίγες αποδείξεις υπάρχουν πως ο Τραμπ έγινε πιο επιδέξιος ή ικανός στις τηλεφωνικές του συνομιλίες με τους περισσότερους αρχηγούς κρατών στην πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, συνέχισε να πιστεύει ότι θα μπορούσε είτε να γοητεύσει, να χειραγωγήσει ή να εκφοβίσει σχεδόν οποιονδήποτε ξένο ηγέτη ώστε να συνθηκολόγησε στο θέλημά του, και συχνά προωθούσε στόχους που εξυπηρετούν την προσωπική του ατζέντα σε αντίθεση με ό,τι οι ανώτεροι σύμβουλοί του θεωρούν εθνικά συμφέρον για τη χώρα, σύμφωνα με τον Μπερνστάιν.

Φέρεται μάλιστα να είχε επικοινωνήσει με τον Πούτιν και να είχε μάθει από τον Μάρτιο ότι η Ρωσία είχε προσφέρει στους Ταλιμπάν αμοιβή για να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν και όμως δεν έλαβε καμία δράση. Πηγές του CNN ανέφεραν ότι υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τραμπ για την επιθυμία του δεύτερου να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν αλλά δεν υπήρξε καμία αναφορά για τις υποτιθέμενες αμοιβές σε Ταλιμπάν. Ο αρχηγός κράτους με τον οποίο είχε τις περισσότερες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ήταν ο Ερντογάν, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τηλεφωνούσε στον Λευκό Οίκο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και συνδεόταν αμέσως με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ με διαταγή Τραμπ.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ συχνά εκφόβιζε ή υποτιμούσε ηγέτες συμμαχικών κρατών των ΗΠΑ, ιδίως δύο γυναίκες: είπε στην τέως πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι ότι ήταν αδύναμη και δεν είχε κουράγιο και αποκάλεσε ηλίθια τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Μάλιστα, φέρεται να καυχιόταν σε άλλους αρχηγούς κρατών περιλαμβανομένων του διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και του επικεφαλής της Βορείου Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, σχετικά με τα πλούτη του, την ευφυΐα του, τα εκπληκτικά κατορθώματά του ως προέδρου και την ηλιθιότητα των προκατόχων του στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με τις πηγές. Στις συνομιλίες του με τον Πούτιν και τον Ερντογάν, ο Τραμπ απολάμβανε να βρίζει τον Τζορτζ Μπους και τον Μπαράκ Ομπάμα και πρότεινε να συνδιαλέγονται απευθείας μαζί του καθώς θα ήταν πιο εποικοδομητικό απ' ό,τι σε προηγούμενες αμερικανικές διακυβερνήσεις.

Η πλήρης, λεπτομερής εικόνα που σχηματίστηκε από τις πηγές του CNN για τις κλήσεις του Τραμπ με ξένους ηγέτες συμβαδίζει με ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία που περιγράφει ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον στο βιβλίο του "The Room Where It Happened". Αλλά οι κλήσεις που περιγράφονται στο άρθρο του CNN καλύπτουν μεγαλύτερη περίοδο από τη θητεία του Μπόλτον. Όπως και αυτός, οι πηγές του CNN ανέφεραν ότι ο πρόεδρος έδειχνε διαρκώς πως μπέρδευε το προσωπικό του συμφέρον, ιδίως τον σκοπό επανεκλογής του και εκδίκησης επικριτών του και πολιτικών εχθρών του- με το εθνικό συμφέρον.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στο αίτημα του CNN για σχόλιο πριν από τη δημοσίευση του άρθρου ενώ μετά η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Σάρα Μάθιους είπε: "Ο πρόεδρος Τραμπ είναι διαπραγματευτής παγκόσμιας κλάσης που προωθεί τα συμφέροντα της Αμερικής σε παγκόσμιο επίπεδο".

Επίθεση σε στρατηγικούς συμμάχους - ειδικά γυναίκες

Δύο πηγές συνέκριναν τις επικοινωνίες του Τραμπ με ξένους ηγέτες με τις πρόσφατες συνεντεύξεις Τύπου σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού: ελεύθερη μορφή, αναφορά ανεπαρκών γεγονότων, γεμάτα φαντασία και διακηρύξεις ανάλογα με τη διαίσθησή του, μαντεψιές και απόψεις των παρουσιαστών του Fox News TV και την παραπληροφόρηση από τα social media. Πέρα από τη Μέρκελ και τη Μέι, σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ συχνά έκανε bullying ή υποτιμούσε άλλους ηγέτες στη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον. Με αυτούς μιλούσε με τον ίδιο επιθετικό και εχθρικό τόνο που χρησιμοποιούσε και με κάποιους κυβερνήτες Πολιτειών σχετικά με τον κορονοϊό. Οι πηγές αναφέρουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος συχνά προσπαθούσε να πείσει τον Τραμπ να αλλάξει τις απόψεις του για το περιβάλλον ή για την πολιτική ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της απόσυρσης των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ φέρεται να εκνευριζόταν από τις απαιτήσεις του Γάλλου προέδρου και τον υπέβαλε σε διαλέξεις που περιγράφονταν από μια πηγή ως λεκτικά "μαστιγώματα". Ωστόσο, οι πιο βίαιες επιθέσεις του, ανέφεραν οι πηγές, απευθύνονταν σε γυναίκες αρχηγούς κρατών. Σε συνομιλίες τόσο με τη Μέι όσο και με τη Μέρκελ, ο Πρόεδρος τις υποβάθμιζε και τις υποτιμούσε σε σημείο που να περιγράφεται ως «σχεδόν σαδιστικός» από μία από τις πηγές και επιβεβαιώθηκε από άλλες. "Μερικά από τα πράγματα που είπε στην Άνγκελα Μέρκελ είναι απλώς απίστευτα: τη χαρακτήρισε "ηλίθια" και την κατηγόρησε ότι ήταν στο τσεπάκι των Ρώσων... Είναι πιο σκληρός [στις τηλεφωνικές κλήσεις] με αυτούς που θεωρεί αδύναμους και πιο αδύναμος με αυτούς που θα έπρεπε να είναι σκληρός. "Οι κλήσεις είναι τόσο ασυνήθιστες", επιβεβαίωσε ένας Γερμανός αξιωματούχος που επεσήμανε ότι ελήφθησαν ειδικά μέτρα στο Βερολίνο για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενό τους παραμένει μυστικό. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Τραμπ με τη Μέρκελ στις κλήσεις ως "πολύ επιθετική" και είπε ότι ο κύκλος των Γερμανών αξιωματούχων που συμμετείχαν στην παρακολούθηση των κλήσεων της Μέρκελ με τον Τραμπ έχει συρρικνωθεί: «Είναι ένας μικρός κύκλος ανθρώπων που εμπλέκονται και ο κύριος λόγος είναι ότι είναι πράγματι προβληματικές οι συνομιλίες".