Σε "εκρηκτικές" αποκαλύψεις προχωρεί νέο βιβλίο, στο οποίο αναφέρεται ότι ο κάποτε άθραυστος δεσμός του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι έχει συντριβεί τους τελευταίους 18 μήνες, με αποτέλεσμα να γίνει η πιο βαθιά ρήξη ανάμεσα σε διάδοχο του θρόνου και τον "αναπληρωματικό" του εδώ και μία γενιά. Ο βιογράφος Ρόμπερτ Λάσεϊ, ιστορικός σύμβουλος του Netflix για τη σειρά "The Crown", όπως και συγγραφέας μίας μελέτης σχετικά με τη βασίλισσα Ελισάβετ, το 1977, έγραψε τώρα το βιβλίο "Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and the Feuds" που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Είπε πώς εξεπλάγη και μερικές φορές συγκινήθηκε από τις νέες λεπτομέρειες της αδερφικής ρήξης, τις οποίες ανακάλυψε όσο μελετούσε τη σύγκρουσή τους. Το βιβλίο διερευνά τις συγκρούσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της δυναμικής του διαδόχου και του αναπληρωτή του, που διαπερνά τη βρετανική αριστοκρατία, και υποστηρίζει ότι οι σπόροι της ρήξης σπάρθηκαν όσο εξελισσόταν ο γάμος των γονιών του Ουίλιαμ και του Χάρι.

Το βιβλίο διερευνά επίσης πώς επηρεάστηκε η σχέση των δύο αδερφών από τις συζύγους τους, τις 38χρονες Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ, και υπόσχεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο που οι Σάσεξ επέλεξαν να παραιτηθούν από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα και να μετακομίσουν στο Λος Άντζελες με τον γιο τους Άρτσι. Σε ανακοίνωση, ο Λάσεϊ έγραψε: "Αυτά τα δύο αδέρφια, κάποτε αχώριστα και τώρα τόσο χωρισμένα από πολλά περισσότερα από την απλή απόσταση, ζουν τις αντιφάσεις που τους πάνε πίσω στην παιδική ηλικία και ακόμη πιο πριν από αυτήν, στον διαλυμένο γάμο των γονιών τους. "Είδαμε συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδόχους και τους αναπληρωτές τους στην πρόσφατη γενιά της βασιλικής οικογένειας, αλλά ποτέ τόσο σκληρή όσο αυτή" έγραψε ο Λάσεϊ. Όπως επεσήμανε, η συγγραφή του βιβλίου ήταν τόσο επώδυνη όσο και συναρπαστική". "Έχω εκπλαγεί πολλές φορές και μερικές φορές δάκρυσα από τις νέες πληροφορίες και τις οπτικές που ανακάλυψα ερευνώντας την ιστορία της οικογενειακής σύγκρουσης", είπε. Στη σύνοψη του βιβλίου σημειώνεται πως ο Λάσεϊ διερευνά την "ανείπωτη πραγματικότητα" της σχέσης των δύο αδερφών".