Τον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που αντιμετώπισαν την πανδημία του κορονοϊού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δημοσίευσε το περιοδικό TIME και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Στο άρθρο με τίτλο "The Best Global Responses to COVID-19 Pandemic" ο Ίαν Μπρέμερ τονίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίστασε - σχεδόν τρεις εβδομάδες από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα- να αποφασίσει ένα αυστηρό lockdown. Και αυτό για να προλάβει τις επιπτώσεις σε μια χώρα που επί χρόνια ταλανίζεται από την οικονομική κρίση και το σύστημα υγείας της αντιμετωπίζει προβλήματα. Στην ανάλυσή του αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενήργησε αποφασιστικά και έχει προβάδισμα 20 μονάδων στις δημοσκοπήσεις.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Eurasia, «ο Έλληνας πρωθυπουργός υπήρξε αποφασιστικός και πολύ γρήγορα η χώρα τέθηκε σε καραντίνα. Το αποτέλεσμα των ενεργειών ήταν η Ελλάδα να καταγράψει λιγότερα από 200 θανάτους ενώ στις δημοσκοπήσεις ο Πρωθυπουργός σημειώνει προβάδισμα 20 μονάδων έναντι του πλησιέστερου πολιτικού του αντιπάλου, μια εντυπωσιακή επίδοση δεδομένης μιας δύσκολης πολιτικά δεκαετίας». Το TIME επισημαίνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί την εκπόνηση ενός συστήματος που θα επιτρέπει στους τουρίστες να έρθουν στη χώρα ενώ θα διατηρείται χαμηλό το επίπεδο κινδύνου, βασικό στοιχείο της οποίας θα είναι ότι επιτρέπεται η είσοδος από χώρες με λίγα κρούσματα, κατά τις πρώτες ημέρες της θερινής περιόδου.