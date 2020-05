Ο Ρίτσαρντ Χερντ, ο βετεράνος ηθοποιός που εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, πέθανε σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου της οικογένειάς του, στο CNN. Ο Χερντ ήταν 87 ετών και έπασχε από καρκίνο. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ενώ στο πλευρό του ήταν η οικογένειά του. Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες όπως οι "Get Out" και "All the President's Men". Εμφανίστηκε σε 11 επεισόδια της δημοφιλούς σειράς "Seinfeld" ως Mr. Wilhem. Είχε επίσης ρόλους στο "Star Trek: The Next Generation", στο "Star Trek: Voyager" και στο "Star Trek: Renegades".