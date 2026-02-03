«Έχασα 45 κιλά κόβοντας μόνο μία τροφή» – Γυναίκα παραδέχεται πως κατανάλωνε έως και 5.000 θερμίδες την ημέρα

Σύνοψη από το

  • Η Kristy McCammon, η οποία ήταν εθισμένη στη ζάχαρη και οδηγήθηκε στα όρια της παχυσαρκίας, δηλώνει πως η οριστική διακοπή της γλυκαντικής ουσίας τη βοήθησε να χάσει 45 κιλά.
  • Εγκατέλειψε τα προϊόντα με ζάχαρη, το γρήγορο φαγητό (fast food) και τα κατεψυγμένα σνακ, στρέφοντας την προσοχή της αποκλειστικά σε σπιτικά γεύματα.
  • Η Kristy γιορτάζει πλέον 7 χρόνια απεξάρτησης από τη ζάχαρη, τονίζοντας πως «το “καθόλου” είναι πιο εύκολο από το “λίγο”» στην προσπάθεια απώλειας βάρους.
«Έχασα 45 κιλά κόβοντας μόνο μία τροφή» - Γυναίκα παραδέχεται πως κατανάλωνε έως και 5.000 θερμίδες την ημέρα
Για μια γυναίκα, η ζάχαρη δεν ήταν απλώς μια απόλαυση, αλλά ένας εθισμός που την οδηγούσε στην κατανάλωση 5.000 θερμίδων ημερησίως. Με το βάρος της να αγγίζει τα όρια της παχυσαρκίας και την καθημερινότητά της να περιστρέφεται γύρω από το επόμενο γλυκό σνακ, η απόφαση για μια ριζική αλλαγή ήταν ζήτημα επιβίωσης. Σήμερα, έχοντας χάσει 45 κιλά και κόβοντας “μαχαίρι” τη ραφιναρισμένη ζάχαρη, η ίδια περιγράφει την ιστορία της, αποδεικνύοντας πως η απεξάρτηση από τις γλυκαντικές ουσίες μπορεί να σώσει ζωές.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 10 κιλά χωρίς στερήσεις – Το «σύστημα ανταμοιβής» που έκανε πιο εύκολη την απώλεια βάρους

Πώς μια γυναίκα έχασε 45 κιλά κόβοντας τη ζάχαρη 

Η Kristy McCammon, η οποία ήταν εθισμένη στη ζάχαρη και οδηγήθηκε στα όρια της παχυσαρκίας, δηλώνει πως η οριστική διακοπή της γλυκαντικής ουσίας τη βοήθησε να χάσει 45 κιλά. Η γυναίκα συνήθιζε να ξεκινά τη μέρα της με μια σακούλα πατατάκια, ένα πακέτο μπισκότα ή γλυκά.

Οι λιγούρες της, ειδικά για ζαχαρώδη τρόφιμα, είχαν γίνει αδύνατο να αγνοηθούν και, όπως λέει η ίδια, μετατράπηκαν γρήγορα σε εθισμό. Στο μεγαλύτερο βάρος της, φορούσε μέγεθος 56 (UK 28) και έφτανε να καταναλώνει έως και 5.000 θερμίδες ημερησίως.

Γυναίκα που έχασε 14 κιλά σε 4 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές οι 5 συμβουλές με βοήθησαν να απαλλαγώ από το τοπικό πάχος»

Όταν πλέον κουράστηκε από το γεγονός ότι το μυαλό της ήταν συνεχώς στο φαγητό, πήρε μια δραστική απόφαση: να κόψει «μαχαίρι» τη ραφιναρισμένη ζάχαρη. Παρόλο που εξακολουθούν να της αρέσουν τα γλυκά, η μητέρα βρήκε τον τρόπο να κρατά την επιθυμία της υπό έλεγχο.

«Κυριολεκτικά δεν μπορούσα να σταματήσω να τρώω γλυκά», δήλωσε η Kristy. «Λάτρευα τη ζάχαρη και την κατανάλωνα όσο πιο συχνά μπορούσα. Οι λιγούρες ήταν πάντα έντονες και ένιωθα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να πάρω αυτή τη δόση ενέργειας. Ήταν η παρηγοριά μου για κάθε συναίσθημα· όποια κι αν ήταν η διάθεσή μου, το φαγητό ήταν πάντα εκεί για μένα. Όμως, δεν ήθελα να συντομεύσω τη ζωή μου».

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση στα 53 της μετά την απώλεια βάρους

Η Kristy, σήμερα 53 ετών, είχε δοκιμάσει αμέτρητες δίαιτες και συνδρομές σε γυμναστήρια στο παρελθόν, αλλά τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί. Τον Οκτώβριο του 2017, όμως, πήρε τη μεγάλη απόφαση. Εγκατέλειψε τα προϊόντα με ζάχαρη, το γρήγορο φαγητό (fast food) και τα κατεψυγμένα σνακ, στρέφοντας την προσοχή της αποκλειστικά σε σπιτικά γεύματα.

Το καθημερινό πλάνο διατροφής της Kristy

Η αλλαγή στη διατροφή της ήταν ριζική και βασίστηκε σε φυσικές τροφές και πρωτεΐνη:

  • Πρωινό: Cookies βρώμης με φυστικοβούτυρο ή αυγά συνοδευόμενα από ένα μήλο.
  • Μεσημεριανό: Μια μεγάλη σαλάτα με κοτόπουλο ή μοσχάρι, ένα φρούτο και ωμά λαχανικά.
  • Βραδινό: Πρωτεΐνη (κοτόπουλο, μοσχάρι ή ψάρι) με ψητά λαχανικά.

Όταν νιώθει την ανάγκη για γλυκό, επιλέγει μόνο φρούτα. Η ίδια δηλώνει: «Έχω εξαλείψει κάθε μορφή ζάχαρης, καθώς και τα γλυκαντικά ή τις τεχνητές γλυκαντικές ουσίες. Δεν χρησιμοποιώ υποκατάστατα, αλλά προσθέτω πολλές μπανάνες ή γλυκοπατάτες στα γεύματά μου για να δώσω μια φυσική γλυκιά γεύση. Φτιάχνω επίσης παγωτό με τυρί cottage, ενώ στα γενέθλιά μου απολαμβάνω μια υπέροχη τούρτα από φρούτα. Την προτιμώ πλέον από οποιοδήποτε παραδοσιακό γλυκό».

7 χρόνια χωρίς ζάχαρη: «Η ζωή μου άλλαξε»

Η Kristy γιορτάζει πλέον 7 χρόνια απεξάρτησης από τη ζάχαρη. Στο παρελθόν, ξόδευε εκατοντάδες ευρώ κάθε εβδομάδα για να ικανοποιήσει τις λιγούρες της. Σήμερα, αν και δεν επιβάλλει τη δίαιτά της στην οικογένειά της, προσπαθεί να περιορίζει τα επεξεργασμένα τρόφιμα στο σπίτι.

Πλέον φοράει νούμερο 16 (UK size) και στόχος της είναι να διατηρήσει αυτό το αποτέλεσμα φυσικά. «Οι λιγούρες έχουν εξαφανιστεί τελείως. Το πραγματικό φαγητό έχει πλέον απίστευτη γεύση. Νιώθω καλύτερα στα 50 μου από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία», προσθέτει.

Η παγίδα της ζάχαρης και η απεξάρτηση

Η γυναίκα κατανοεί την απόγνωση όσων καταφεύγουν σε χειρουργικές επεμβάσεις ή ενέσιμα σκευάσματα για απώλεια βάρους, αλλά προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση: «Πιστεύω ότι η ζάχαρη είναι εθιστική. Έχω ακούσει ότι ενεργοποιεί το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου μας όσο και τα σκληρά ναρκωτικά. Γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να σταματήσεις. Πολλοί θεωρούν ότι αυτός ο τρόπος ζωής είναι περιοριστικός, αλλά εγώ σας λέω ότι το να είσαι υπέρβαρος και παθιασμένος με το φαγητό είναι πολύ πιο περιοριστικό. Το “καθόλου” είναι πιο εύκολο από το “λίγο”».

