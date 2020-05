Ο Στίβεν Κινγκ αποκάλυψε ότι ανησυχεί για ένα "εφιαλτικό σενάριο" της πανδημίας του κορονοϊού, στο οποίο ο ιός θα επιστρέφει κάθε χρόνο, "πιο θανατηφόρος από ποτέ".

Ο βετεράνος μυθιστοριογράφος ιστοριών τρόμου έκανε το σχόλιο αυτό στο The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ, όταν ρωτήθηκε αν η πανδημία εξελίσσεται όπως τη φανταζόταν.

"Έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο "The Stand" το 1975 ή το 1976 και εξακολουθώ να απολογούμαι για αυτό 40 χρόνια αργότερα" είπε. "Οι άνθρωποι θα έρθουν και θα πουν μέσα από τις μικρές μάσκες τους, 'αισθάνομαι σαν να ζω σε μια ιστορία του Στίβεν Κινγκ'. Η απάντησή μου είναι: 'Λυπάμαι γι' αυτό'".

Όπως διευκρίνισε, είχε αναπτύξει την ιδέα για το βιβλίο σε διαβούλευση με έναν ιατρικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος του έδωσε ένα υποθετικό σενάριο πανδημίας βασισμένο στη γρίπη.

"Ο φόβος μου, σχετικά με τον κορονοϊό είναι ότι μπορεί να επιστρέψουν τα πράγματα πίσω στο φυσιολογικό και μετά ο ιός να μεταλλαχθεί και να επανέλθει. Αυτό αφήνει δύο πιθανότητες. Η μία είναι ότι επιστρέφει πολύ πιο αδύναμος και δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Αλλά το σενάριο εφιάλτης, το οποίο φυσικά είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό μου -λυπάμαι, αλλά έρχεται- είναι ότι επιστρέφει πιο θανατηφόρος από ποτέ" είπε ο Αμερικανός συγγραφέας και παραδέχτηκε ότι η πανδημία του προκαλεί μεγάλο άγχος.

"Η φαντασία είναι φοβερό πράγμα μερικές φορές" είπε ο Στίβεν Κινγκ, προσθέτοντας: "Μπορώ να φανταστώ μικρόβια τόσο μεγάλα όσο τα μπισκότα wagon wheels στα χέρια μου και να κινούνται προς τους βραχίονες".

Αναφερόμενος στο νέο του μυθιστόρημα If it Bleeds εκτίμησε ότι οι άνθρωποι στρέφονται στις ιστορίες τρόμου όταν οι καιροί είναι δύσκολοι και ανησυχητικοί. "Και αυτό σίγουρα ισχύει τώρα, γιατί όταν μεταφέρεσαι σε μια ιστορία τρόμου, όπως το If It Bleeds, ή το Gerald's Games και άλλα βιβλία που έχω γράψει το διαβάζεις και οι καταστάσεις είναι πιο φρικτές από το να είσαι σε κατ' οίκον περιορισμό χωρίς χαρτί υγείας" ανέφερε.

"Και όταν τελειώσεις το διάβασμα, κλείνεις το βιβλίο και έχει ένα μέρος να διοχετεύσεις τους φόβους σου για λίγο. Μπορεί να πεις, 'αυτά τα προβλήματα είναι πολύ χειρότερα από τα προβλήματά μου'. Και μετά κλείνεις το βιβλίο και μπορείς να κοιμηθείς σαν μωρό. Τουλάχιστον αυτή είναι η θεωρία" υπογράμμισε ο Στίβεν Κινγκ.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ - ΜΠΕ