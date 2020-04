Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια υγείας του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον που πήρε εξιτήριο μετά τη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό. Ο ίδιος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα, λέγοντας ότι αναμφίβολα του έσωσαν τη ζωή.

Έπειτα από εφτά μέρες στο νοσοκομείο και τέσσερις εκ των οποίων στην Εντατική, ο Τζόνσον πήρε εξιτήριο και στο μήνυμα που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο twitter λέει: "Σήμερα έφυγε από το νοσοκομείο έπειτα από μία εβδομάδα κατά την οποία οι γιατροί και νοσηλευτές μού έσωσαν τη ζωή, αναμφίβολα. Είναι δύσκολο να βρω τα λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου". Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για το προσωπικό κουράγιο των γιατρών, νοσηλευτών, υπαλλήλων της καθαριότητα,ς μαγείρων και άλλων εργατών υγείας στο Σεντ Τόμας και αναφέρθηκε ονομαστικά σε όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές που έδωσαν μάχη να τον σώσουν. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα δύο νοσηλευτές, την Τζένη από τη Νέα Ζηλανδία και τον Λούις από την Πορτογαλία που στάθηκαν στο προσκεφάλι μου επί 48 ώρες όταν τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει διαφορετικά". Ο λόγος για τον οποίο στο τέλος το σώμα μου άρχισε να λαμβάνει αρκετό οξυγόνο ήταν επειδή κάθε δευτερόλεπτο της νύχτας με πρόσεχαν και με σκέφτονταν και με πρόσεχαν και παρενέβαιναν όπου χρειαζόταν" είπε μεταξύ άλλων ο Τζόνσον.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5