Το θερμό χειροκρότημα των γειτόνων του έλαβε ένας επαγγελματίας σωσίας του Έλβις Πρίσλεϊ για την ερμηνεία του, αλλά τη "συναυλία" του δεν εκτίμησε και τόσο η αστυνομία.

Ο Ντιν Άλσοπ, φορώντας τη λαμπερή στολή του και αφού εγκατέστησε μεγάφωνα, βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του στο Κοατμπρίτζ στη Γλασκώβη και ερμήνευσε το "Burning Love". Και ενώ οι γείτονες ενθουσιάστηκαν με την ερμηνεία, επευφημώντας και χειροκροτώντας θερμά, η αστυνομία δεν φάνηκε να εκτιμά και τόσο την αυτοσχέδια συναυλία του και έτσι αξιωματικοί εμφανίστηκαν στην πόρτα του σπιτιού του υπό τα γιουχαΐσματα των κατοίκων της συνοικίας.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία δεν συνέλαβε τελικά τον άνδρα αλλά του έδωσε αυστηρή σύσταση για την τήρηση ησυχίας.

Yessssss man 😂😂😂 the Glasgow Elvis serenading a street somewhere while the police are about to jail him #glasgow #Covid_19 #lockdown #Elvis pic.twitter.com/V6hyhgMQbJ