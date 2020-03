Η Nicki Minaj έγραψε ιστορία ως η πλουσιότερη γυναίκα της ραπ μουσικής. Τα έσοδα της ράπερ από το Τρινιντάντ ανήλθαν στα 100 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε η δισκογραφική της εταιρεία, Young Money στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η δισκογραφική εταιρία δημοσίευσε φωτογραφία της ράπερ με τίτλο "Η Nicki Minaj έχει γίνει η πρώτη γυναίκα ράπερ στην ιστορία με έσοδα 100 εκατομμυρίων δολαρίων”. Τα περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνα της Queen Latifah (60 εκατομμύρια δολάρια), της Missy Elliott (50 εκατομμύρια δολάρια) και της Lil Kim (18 εκατομμύρια δολάρια).

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Minaj ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τη μουσική, ωστόσο έκανε μεγάλη επιστροφή με την επιτυχία "Yikes" στις αρχές του 2020. Η Nicki Minaj εισήλθε στη μουσική σκηνή το 2009 με τη Young Money του ράπερ Lil Wayne.

Μετά από 11 χρόνια στη μουσική βιομηχανία έφερε επανάσταση για τις γυναίκες ράπερ. Στη διάρκεια της καριέρας της, η Nicki Minaj κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ, που έγιναν πλατινένια. Η ράπερ έχει κάνει επίσης μια σειρά επιχειρηματικών προσπαθειών. Το 2012, σύμφωνα με πληροφορίες, κέρδισε 12 εκατομμύρια δολάρια ως μέλος της κριτικής επιτροπής του American Idol.

Είναι συνιδιοκτήτρια της Tidal, συνδρομητικής μουσικής υπηρεσίας streaming μαζί με τους Jay-Z, Beyonce, Kanye West, Alicia Keys και άλλους. Η συνεργασία της με τις εταιρείες MAC, Pepsi και Adidas και πιο πρόσφατα με τον οίκο Fendi συνέβαλαν στην αύξηση της περιουσίας της.

Nicki Minaj has become the first female rapper in history to amass a $100 million net worth 🤑 #QueenTingz 👑 pic.twitter.com/pYXDJRTGSo