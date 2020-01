Συναγερμός σήμανε στη Βαγδάτη έπειτα από την επίθεση με ρουκέτες στην «Πράσινη Ζώνη», κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και για την επίθεση με πυραύλους στην αεροπορική βάση Balad, η οποία βρίσκεται περίπου 40 μίλια βόρεια της πρωτεύουσας του Ιράκ και στην οποία βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα.

Δύο πύραυλοι έπεσαν μέσα στην αεροπορική βάση, όπως ανέφεραν δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ και έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Λίγο νωρίτερα, ρουκέτες είχαν πλήξει την «Πράσινη Ζώνη» της Βαγδάτης, όπου βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια και η αμερικανική πρεσβεία.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην περιοχή αυτή έχουν αποκλειστεί.

Από την επίθεση στην «Πράσινη Ζώνη» φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά τρεις πολίτες.

Update: First pictures show the aftermath after rockets fell near Iraq’s heavily-fortified Green Zone in the capital Baghdad. Sirens immediately rang out at the American compound in the area hosting both diplomats and troops, according to sources.https://t.co/dwFQ9PD6G5 pic.twitter.com/WlIFyfhbeo