Βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media αποτυπώνουν την που ο ένοπλος άνοιξε πυρ στη Μόσχα και συγκεκριμένα κοντά στο κτίριο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Στα βίντεο που ακολουθούν ακούγονται οι πυροβολισμοί και φαίνεται ένας άνδρας να απομακρύνεται από το σημείο.

Video of first moments after shootout started in Moscow https://t.co/Vx6bMbjWYY pic.twitter.com/bVgCfLL9A9