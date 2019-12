Οι τουρίστες που είχαν φύγει μόλις πριν από 20 λεπτά από το νησί, κατέγραψαν από το σκάφος τους τις εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου.

Ο Michael Schade γράφει στον λογαριασμό του στο twitter: "τσέκαρα την ώρα των φωτογραφιών μου. Η τελευταία φωτογραφία που στεκόμουν στο νησί ήταν 13:49. Η πρώτη φωτογραφία που τράβηξα από την έκρηξη του ηφαιστείου είναι 14:12, ένα λεπτό ή δύο μετά την έκρηξη".

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.

The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg