Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με δήλωσή του στο skynews ανέφερε ότι δεν θα δεχθεί να συναντήσει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, οι οποίοι –με εντολή Τραμπ- ταξιδεύουν στην Τουρκία για να διαπραγματευτούν μία εκεχειρία στη Συρία.

Turkey's president @RTErdogan tells @AlexCrawfordSky he will not speak with the US Vice President about a ceasefire in Syria during his visit - adding that he will only talk to President @realDonaldTrump.

Follow the latest world news here: https://t.co/l50mLoSc4w pic.twitter.com/o5NjsNzt2r