Τραγικό θάνατο βρήκαν 10 εργαζόμενοι σε εργοστάσιο στην Κίνα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Two people died and 12 are missing after an explosion at a gas plant in #China. The cause of the blast is yet unknown. https://t.co/Uj1B4Y2Y1x pic.twitter.com/HY8siJDubV