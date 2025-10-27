«Ύστερα από πολλά χρόνια αποτυχιών βρήκα τη λύση και έχασα 32 κιλά» – Όσα αποκαλύπτει γυναίκα που πάλεψε με την συναισθηματική υπερφαγία

Μια γυναίκα 50 ετών αποκάλυψε ότι μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες κατάφερε να χάσει 32 κιλά. Όπως εξομολογήθηκε η ίδια για πολλά χρόνια ήταν παγιδευμένη σε μια «τοξική κουλτούρα διατροφής». Τελικά, βρήκε τη λύση που αναζητούσε για την απώλεια βάρους και βελτίωσε την φυσική της κατάσταση.

Η συναισθηματική υπερφαγία ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία

Η Naomi Holbrook είπε ότι πάντα έριχνε το φταίξιμο στον εαυτό της για το υπερβολικό βάρος της. Θεωρούσε ότι πρέπει να περιορίσει το φαγητό, αλλά αυτό οδήγησε σε έναν φαύλο κύκλο στερήσεων και ενοχών. «Έλεγα ότι αγαπάω το φαγητό και δεν μπορούσα να αντισταθώ σε αυτά που μου άρεσαν. Είχα κρίσεις βουλιμίας από τα οκτώ μου χρόνια».

Η απώλεια της μητέρας της, όταν η Naomi ήταν στην εφηβεία, τροφοδότησε τη διαταραγμένη και συναισθηματική σχέση της με το φαγητό. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι την τρίτη δεκαετία της ζωής της, με αποτέλεσμα να νιώθει ανασφάλεια μπροστά στους φίλους της.

«Το βάρος μου και το σώμα μου έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στη ζωή μου», είπε η γυναίκα. «Ντρεπόμουν όταν συναντούσα φίλους που είχα καιρό να δω. Πολέμησα με το “θόρυβο του φαγητού” για πάνω από 30 χρόνια. Κάθε στιγμή της μέρας σκεφτόμουν τι θα φάω μετά, τι δεν έπρεπε να φάω και τι πρέπει να περιορίσω».

Η ανασφάλεια με το σώμα της και η στιγμή της αλλαγής

Η Naomi κατηγορούσε τον εαυτό της για την αύξηση του βάρους της. Θεωρούσε πως δεν είχε αυτοέλεγχο, σε αντίθεση με τις φίλες της που ήταν αδύνατες. «Ένιωθα τόση ντροπή και αμηχανία που δεν μπορούσα να ελέγξω το βάρος μου όπως τόσες φίλες μου που φαινόταν ότι τα κατάφερναν», είπε.

«Συχνά απέφευγα κοινωνικές εκδηλώσεις, γιατί δεν μου άρεσε το σώμα μου και δεν ένιωθα καλά. Το βάρος μου επηρέασε και τις ερωτικές μου σχέσεις και, πάνω απ’ όλα, τη σχέση με τον εαυτό μου. Φορούσα μια “μάσκα”, αλλά εσωτερικά δεν ένιωθα ικανοποιημένη με το σώμα μου».

Στα 39 της, ήρθε η στιγμή αλλαγής. Ήταν μόνη, χωρίς παιδιά, με μια επαγγελματική καριέρα που την εξαντλούσε. Τελικά αποφάσισε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει. «Ο τρόπος ζωής μου θύμιζε τη Bridget Jones· ήμουν η ψυχή της παρέας, αλλά έκλαιγα μπροστά σε παγωτό και ένα μπουκάλι κρασί στο σπίτι», εξομολογήθηκε η Naomi.

«Είδα φωτογραφίες λίγες μέρες μετά τα 39α γενέθλιά μου και η αλήθεια είναι πως δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου, ούτε μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Εκείνη τη στιγμή έδωσα έναν όρκο στον εαυτό μου: “Δεν πρόκειται να είμαι παχιά στα σαράντα”»

Έχοντας δοκιμάσει πολλές δίαιτες, για πάνω από 30 χρόνια και συνειδητοποιώντας ότι τίποτα δεν λειτουργούσε μακροπρόθεσμα, η γυναίκα κατάλαβε πως χρειαζόταν μια νέα προσέγγιση.

«Είχα κουραστεί να μετράω θερμίδες, να ζυγίζω μερίδες και να έχω μια διαταραγμένη σχέση τόσο με το φαγητό όσο και με τον εαυτό μου. Στην πορεία δημιούργησα τη δική μου φόρμουλα SMART· ύπνος, ισορροπημένη συνειδητή διατροφή, άσκηση, ξεκούραση και χρόνος για τον εαυτό μου. Αυτό μου επέτρεψε να ξεκινήσω μικρές, απλές, βιώσιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής μου, αντί των περιοριστικών και αυθαίρετων κανόνων που ακολουθούσα πριν».

Η μέθοδος SMART – Η λύση που άλλαξε τη ζωή της

Η Naomi ξεκίνησε μικρά βήματα. Όταν άρχισε την νέα της προσέγγιση στη διατροφή και την άσκηση, αντιμετώπιζε χρόνιο πόνο και μειωμένη ενέργεια λόγω του επιπλέον βάρους. Αποφάσισε να κινεί το σώμα της για χαρά και όχι για τιμωρία. «Άρχισα να συνδέομαι πιο βαθιά με τον εαυτό μου και να βάζω όρια στον εαυτό μου και στις σχέσεις μου τους άλλους».

«Το πιο σημαντικό κομμάτι δεν ήταν η δίαιτα ή η άσκηση: ήταν η απεμπλοκή από μια τοξική κουλτούρα διατροφής και η βελτίωση της σχέσης μου με το φαγητό. Έπρεπε να προγραμματίσω ξανά τον εγκέφαλό μου και να αναδιαμορφώσω την ταυτότητά μου ώστε να μην με βλέπω πλέον ως μια γυναίκα που παλεύει με το βάρος της ή δυσκολεύεται να αντισταθεί στο φαγητό ή το αλκοόλ».

Η νέα προσέγγιση της Naomi έφερε θαύματα. Κατάφερε να χάσει 32 κιλά. Αλλά δεν ήταν μόνο η απώλεια βάρους που τη βοήθησε να νιώσει πιο ευτυχισμένη. Τελικά βρήκε έναν τρόπο να απαλλαγεί από το «θόρυβο του φαγητού». «Στα 50, τελικά νιώθω πιο ελεύθερη από ποτέ».

«Πλέον το φαγητό δεν ελέγχει τις σκέψεις μου, νιώθω ελεύθερη στο σώμα μου και παρά την εμμηνόπαυση, έχω αυτοπεποίθηση και είμαι χαρούμενη. Νιώθω πιο νέα απ’ ό,τι στα 30, σωματικά, διανοητικά και συναισθηματικά»

Από την επαγγελματική καριέρα σε coach ζωής και υγείας

Η Naomi αποφάσισε να αφήσει την εξουθενωτική επαγγελματική καριέρα της και εκπαιδεύτηκε ως coach απώλειας βάρους με στόχο να βοηθήσει και άλλες γυναίκες. «Μέσα από την SMART φόρμουλα αντιμετώπισα διάφορα προβλήματα υγείας που είχα από παιδί — άσθμα, χρόνιο πόνο στην πλάτη, κατάθλιψη, άγχος, κρίσεις πανικού».

Πώς βοηθάει άλλες γυναίκες να αγαπήσουν ξανά τον εαυτό τους

Η 50χρονη coach απώλειας βάρους θέλει οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι αν θέλουν να χάσουν κιλά, πρέπει να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης τους και να καταλάβουν ότι το βάρος δεν είναι το πρόβλημα.

«Μέσα από την προσωπική μου πορεία 40 ετών, ανακάλυψα ότι το βάρος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η έλλειψη ορίων, ο εθισμός στις εξαιρετικά επεξεργασμένες τροφές καθώς και οι ορμονικές αλλαγές. Γι’ αυτό φάτε πιο συνειδητά και κινηθείτε περισσότερο», είπε η γυναίκα.