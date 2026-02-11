Γυναίκα 21 ετών νόμιζε ότι είχε αλλεργική ρινίτιδα πριν διαγνωστεί με καρκίνο – «Πίστευα ότι ήμουν πάρα πολύ νέα για κάτι τέτοιο»

Μια νεαρή γυναίκα διαγνώστηκε με καρκίνο του αίματος, αφού αρχικά απέδωσε τα συμπτώματα που αντιμετώπιζε σε απλή αλλεργία (αλλεργική ρινίτιδα). Η 21χρονη Izzy Darnes πίστευε ότι ήταν «πολύ νέα για να έχει καρκίνο», πριν διαγνωστεί τελικά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία τον περασμένο Ιούνιο.

Τα συμπτώματα που παρερμηνεύτηκαν

Για περίπου μία εβδομάδα, η Izzy ένιωθε έντονη λήθαργο, ενώ απέδωσε ένα εξάνθημα στο δέρμα της στην εποχική αλλεργία. Παράλληλα, πίστευε ότι οι μώλωπες που εμφανίστηκαν στο σώμα της οφείλονταν σε χτυπήματα καθώς μετακινούσε έπιπλα για την ανακαίνιση του υπνοδωματίου της. Μετά την περιπέτειά της, η ίδια προτρέπει πλέον άλλους νέους να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια εάν έχουν ανησυχίες για την υγεία τους.

«Δεν είχα την ενέργεια για να κάνω τίποτα, κάτι που δεν μου ταίριαζε. Είχα επίσης αυτούς τους τεράστιους σκούρους μώλωπες που δεν επουλώνονταν και ένα εξάνθημα τύπου πετέχια (μικρές κόκκινες ή μοβ κηλίδες στο δέρμα). Αρχικά νόμιζα ότι το εξάνθημα ήταν από την αλλεργία και οι μελανιές από την απροσεξία μου όσο διακοσμούσα το δωμάτιό μου», δήλωσε η Izzy από το Leicestershire της Αγγλίας.

Η πορεία προς τη διάγνωση

Αφού προσπάθησε ανεπιτυχώς να κλείσει ραντεβού με γιατρό την Παρασκευή πριν από τη διάγνωσή της, η κατάστασή της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τη Δευτέρα, κατάφερε τελικά να εξεταστεί, όπου παραπέμφθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Leicester Royal Infirmary για περαιτέρω εξετάσεις, καθώς είχε εμφανίσει υψηλό πυρετό.

Η Izzy, η οποία εργαζόταν στην τοπική αυτοδιοίκηση πριν από την περιπέτειά της, θυμάται: «Ακόμα και εκείνη τη στιγμή, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι αυτό που αντιμετώπιζα ήταν καρκίνος. Στο μυαλό μου, ήμουν πάρα πολύ νέα για κάτι τέτοιο».

Η μάχη της Izzy με τη λευχαιμία: Μια ιστορία δύναμης, προσφοράς και ελπίδας

Μετά από αλλεπάλληλες εξετάσεις, η 22χρονη Izzy διαγνώστηκε τελικά με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL). Ακολούθησαν μήνες εντατικών χημειοθεραπειών και ανοσοθεραπείας, με τη θεραπευτική της αγωγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.

Η πορεία της θεραπείας της δεν ήταν εύκολη. Αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές και παρενέργειες, όπως μια βαριά στομαχική λοίμωξη, μετατραυματικό στρες (PTSD) λόγω των ιατρικών δοκιμασιών, καθώς και επίμονα προβλήματα κινητικότητας που την άφησαν ανήμπορη να περπατήσει για έναν ολόκληρο μήνα.

«Ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσα να περπατήσω. Χρειαζόταν να με μεταφέρουν στις σκάλες γιατί τα πόδια μου δεν με υπάκουαν. Χρησιμοποίησα αναπηρικό αμαξίδιο και ακόμα χρειάζομαι πατερίτσα, καθώς τα πόδια μου δεν έχουν επανέλθει πλήρως. Το να χάνω την ανεξαρτησία μου με πλήγωσε βαθιά – τη μία στιγμή η ζωή μου ήταν φυσιολογική και την επόμενη ήμουν στο νοσοκομείο, ακίνητη, βασιζόμενη στους άλλους για τα πάντα», εξηγεί η ίδια.

Παρά τις δυσκολίες, η Izzy ξεκίνησε μια ενεργή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για τον οργανισμό The Children and Young People’s Cancer Association, ο οποίος στάθηκε δίπλα της σε όλη τη μάχη με τον καρκίνο. Έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 3.700 λίρες, βρίσκοντας έτσι έναν νέο σκοπό σε μια περίοδο που η εργασία ήταν αδύνατη.

«Χρειαζόταν να κάνω κάτι. Μου έλειψε η δουλειά μου, οι συνάδελφοί μου και ο ρυθμός του γραφείου», αναφέρει η Izzy. «Μου έλειψε το να ξυπνάω το πρωί και να έχω έναν στόχο. Το Izzy’s Legacy είναι δικό μου. Είναι η αποστολή μου να μοιραστώ την ιστορία μου, γιατί ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί για τον καρκίνο σε νεαρά άτομα».

Μια νέα οπτική για τη ζωή

Η διάγνωση άλλαξε ριζικά τον τρόπο που η Izzy βλέπει τον κόσμο, κάνοντάς την, όπως λέει η ίδια, έναν καλύτερο άνθρωπο. «Πιστεύω ότι ο καρκίνος σε κάνει να βλέπεις τη ζωή ως κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Σε κάνει πιο συμπονετικό απέναντι στους ανθρώπους».