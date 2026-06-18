Άνδρας που έφτασε ένα βήμα πριν από την τύφλωση προειδοποιεί: «Μην αγνοείτε αυτό το σύμπτωμα στα μάτια»

Ένας κορυφαίος οφθαλμοχειρουργός που βρέθηκε μόλις λίγες ώρες πριν από την ολική απώλεια όρασης απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς το κοινό. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, συμπτώματα όπως οι μυοψίες, οι λάμψεις στα μάτια και οι ξαφνικές αλλαγές στην όραση μπορεί να αποτελούν ένδειξη αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, μιας επείγουσας κατάστασης που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Η ιστορία ενός άνδρα που σώθηκε την τελευταία στιγμή από την απώλεια όρασης

Ένας άνδρας που βρέθηκε μια ανάσα από την ολική απώλεια όρασης, απευθύνει έκκληση να μην αγνοούμε τα μικρά σημάδια, τις κηλίδες ή τις «κλωστές» που μοιάζουν να επιπλέουν στο οπτικό μας πεδίο. Αυτά τα σημάδια, επιστημονικά γνωστά και ως «μυοψίες» (ή μυγάκια στα μάτια), είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει, ειδικά όταν κοιτάζουν έναν φωτεινό ουρανό ή έναν λευκό τοίχο.

Αν και τις περισσότερες φορές είναι αθώα, μερικές φορές μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι για μια σοβαρή πάθηση που απαιτεί επείγουσα ιατρική φροντίδα. Επιστημονικά ονομάζονται muscae volitantes (λατινικά για τις «ιπτάμενες μύγες») και προκαλούνται από αλλαγές βαθιά μέσα στο μάτι.

Πώς δημιουργούνται οι μυoψίες στα μάτια

Το υαλοειδές σώμα –το τζελ που γεμίζει το εσωτερικό του ματιού– είναι απόλυτα διαυγές στη γέννηση και εφάπτεται πλήρως στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Καθώς μεγαλώνουμε, υγροποιείται σταδιακά, συρρικνώνεται και δημιουργεί μικρά σωματίδια και ίνες. Αυτά ρίχνουν αμυδρές σκιές στον αμφιβληστροειδή, τις οποίες εμείς βλέπουμε ως «μυγάκια».

Η ηλικία είναι ο πιο κοινός παράγοντας, ενώ η υψηλή μυωπία μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία. Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν προηγούμενες επεμβάσεις (όπως η αφαίρεση καταρράκτη), φλεγμονές στο μάτι ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, αιμορραγία λόγω παθήσεων όπως ο διαβήτης.

Τα «κόκκινα καμπανάκια» για την υγεία των ματιών σας

Για την πλειοψηφία των ανθρώπων, οι μυοψίες είναι απλώς ενοχλητικές. Υπάρχουν όμως συμπτώματα που αποτελούν επείγοντα περιστατικά:

Ξαφνική εμφάνιση πολλών νέων μυοψιών.

Λάμψεις (αστραπές) στην περιφερειακή όραση.

Η αίσθηση ότι μια γκρίζα κουρτίνα πέφτει πάνω από το οπτικό σας πεδίο.

Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν ρήξη ή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης.

Η συγκλονιστική ιστορία ενός κορυφαίου χειρουργού

Αυτή την προειδοποίηση τη γνωρίζει από πρώτο χέρι ο Amir Hamid, ένας διακεκριμένος χειρουργός καταρράκτη που έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10.000 επεμβάσεις. Ο Chief Medical Officer του νοσοκομειακού ομίλου Optegra βρέθηκε ο ίδιος στη θέση του ασθενούς, αντιμετωπίζοντας την πάθηση που θεράπευε σε όλη του την καριέρα.

Ο Hamid υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς μόλις παρατήρησε μια κηλίδα στο δεξί του μάτι. «Γυμναζόμουν όταν παρατήρησα μια μαύρη κηλίδα στο οπτικό μου πεδίο», δήλωσε. «Επειδή έχω πολύ υψηλή μυωπία, κατάλαβα αμέσως ως οφθαλμίατρος ότι επρόκειτο για αποκόλληση. Η όρασή μου είναι η ζωή μου, είναι το επάγγελμά μου και ο τρόπος που συντηρώ την οικογένειά μου».

Ο Chien Wong, ο χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση, επιβεβαίωσε ότι ο Hamid έφτασε μόλις λίγες ώρες πριν από την ολική τύφλωση.

Μην περιμένετε: Ζητήστε αμέσως βοήθεια προειδοποιεί ο γιατρός

Αυτή η εμπειρία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Hamid προσεγγίζει τους δικούς του ασθενείς, προσφέροντάς του μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Σήμερα, προτρέπει τον καθένα να μην καθυστερεί αν παρατηρήσει κάτι περίεργο: «Σε οποιαδήποτε κατάσταση όπου έχετε ραγδαία μείωση ή διαταραχή της όρασης, πρέπει να σας δει γιατρός αμέσως. Παρακαλώ, μη διστάσετε ούτε στιγμή να ζητήσετε βοήθεια».