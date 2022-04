Ζοζέπ Μπορέλ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει τις κυρώσεις της Μόσχας σε βάρος Ευρωπαίων

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε την αποδοκιμασία της ΕΕ στην απόφαση της Μόσχας να επιβάλει κυρώσεις εναντίον υπηκόων της ΕΕ, σε απάντηση για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για τη στρατιωτική εισβολή της στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του ο Μπορέλ ανέφερε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει την απόφαση των ρωσικών Αρχών να απαγορεύσουν σε ορισμένους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών, να εισέρχονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως αντίποινα για τις κυρώσεις της ΕΕ που συνδέονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

The EU deplores the Russian authorities’ decision to impose a travel ban on a number of EU nationals in retaliation for EU sanctions linked to the Russian invasion of Ukraine.

The EU continues to demand that Russia ceases the aggression against #Ukraine.https://t.co/CeBfRBTPdc

