Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί συναντώνται στους Δελφούς – Οι αξίες των κλασικών κειμένων και η πιστοποίηση των Αρχαίων Ελληνικών

Οι διαχρονικές αξίες που αντανακλώνται στα κλασικά κείμενα και η χρησιμότητα της διδασκαλίας και πιστοποίησης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σήμερα, την εποχή της τεχνολογίας και των θετικών σπουδών, αναδεικνύονται σε μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από τη LanguageCert, θυγατρική του ομίλου PeopleCert, στο πλαίσιο του 7oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ειδικότερα, 10 διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι Καθηγητές Κλασικής Φιλολογίας θα συναντηθούν στους Δελφούς, το κέντρο του αρχαίου κόσμου, την Παρασκευή 8 Απριλίου, στις 17:30 στο European Cultural Centre of Delphi (Exhibition Hall) για να υπογραμμίσουν τα διαχρονικά νοήματα και τις αξίες των κλασικών κειμένων σε μία εποχή που όλα αλλάζουν.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης θα μιλήσει για τον ενθουσιασμό της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και των νέων στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α., την Αυστραλία, ακόμη και στη μακρινή Κίνα, να διδάσκονται την αρχαία ελληνική γλώσσα και να πιστοποιούνται για τη γνώση τους (LanguageCert Test of Classical Greek) αντλώντας από τα αρχαία ελληνικά κείμενα την πολύπλευρη καλλιέργεια που αυτά προσφέρουν στον σύγχρονο άνθρωπο. Η ιδιαιτερότητα και η πρωτοτυπία της συνάντησης, την οποία θα συντονίζει η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου, είναι ότι οι καθηγητές που θα μας παρουσιάσουν τα λατινικά κείμενα θα μιλήσουν στη λατινική γλώσσα, ενώ εκείνοι που θα παρουσιάσουν τα ελληνικά κείμενα, θα μιλήσουν στα αρχαία ελληνικά (στην αττική διάλεκτο), σε μία συμβολική κίνηση να αναδειχθεί ο διαχρονικός και άφθαρτος χαρακτήρας των κλασικών γλωσσών.

Όλες οι ομιλίες θα μεταφράζονται ταυτοχρόνως στα Νέα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Η εκδήλωση συμπληρώνει τον εορτασμό μιας σειράς επιτυχημένων πρωτοβουλιών από την PeopleCert καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, που πυροδότησε έναν ανανεωμένο ενθουσιασμό γύρω από τα Αρχαία Ελληνικά:

• Τον Μάιο του 2021, η PeopleCert παρουσίασε την πρώτη Πιστοποίηση Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας παγκοσμίως. Οι εξετάσεις αναπτύχθηκαν από τη LanguageCert και προσφέρονταν δωρεάν όλο το 2021, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μάθετε περισσότερα για την πιστοποίηση εδώ. Δείτε το βίντεο εδώ.

• Τον Δεκέμβριο του 2021, η PeopleCert φιλοξένησε το διαδικτυακό συμπόσιο «Αρχαία Ελληνικά: Όταν το Παρελθόν συμπορεύεται με το Μέλλον» όπου αναδείχθηκε η πολυδιάστατη χρησιμότητα της γνώσης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για τους Έλληνες και τους πολίτες του εξωτερικού, καθώς και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη από την πιστοποίηση της. Δείτε το βίντεο εδώ.

Από τη Δημοκρατία στη Res Publica: Διαχρονικές Κοινωνικές και Πολιτικές Αξίες από τα κλασικά κείμενα.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

Panel Λατινιστών:

▪ Luigi Miraglia, Accademia Vivarium Novum, Italy Τίτλος ομιλίας: De virtute rei publicae fundamento (Η Αρετή ως θεμέλιο του κράτους και της πολιτικής δράσης)

▪ Christian Laes, University of Manchester, UK Τίτλος ομιλίας: Studia classica toto in orbe terrarum propaganda temporibus hisce non sine difficultatibus (Η εξάπλωση των κλασικών σπουδών σε εποχές δοκιμασίας.)

▪ Armand D’ Angour, Jesus College, Oxford, UK Τίτλος ομιλίας: Musica Linguae, Lingua Musicae (Η μουσική της γλώσσας, η γλώσσα της μουσικής).

▪ Šime Demo, University of Zagreb, Croatia Τίτλος ομιλίας: De linguis inter se commixtis (Συνδυάζοντας γλώσσες.)

▪ Juan Coderch, University of St. Andrews, UK Τίτλος ομιλίας: Tuo munere fungi: quod pretium solvere accipis? (Εκτελώντας το καθήκον: ποιο τίμημα είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε;)

Panel Ελληνιστών:

▪ Γεωργία Ξανθάκη – Καραμάνου, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πελοποννήσου, Ελλάδα Τίτλος ομιλίας: Αἰώνιαι κοινωνικαί καί πολιτικαί ἀξίαι ἐκ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Τραγῳδίας.

▪ Christophe Rico, Polis Institute, Israel Τίτλος ομιλίας: Ἐνάρετοι πολῖται: Ἔρως, φιλία, ἀγάπη.

▪ Mauro Agosto, Pontifical Lateran University, Italy Τίτλος ομιλίας: Ἡ τῆς εἰρήνης πολιτική ἀξία παρ΄ Ἀριστοτέλει.

▪ Benjamin Kantor, University of Cambridge, UK Τίτλος ομιλίας: Παρά ζώσης φωνῆς μανθάνειν: μαθήματα τῇ συγχρόνῳ κοινωνίᾳ ἀπό τῶν ἀρχαίων μαθητῶν τῆς τε ἑλληνικῆς καί τῆς ῥωμαϊκῆς.

▪ Gerardo Guzmàn, Vivarium Novum, Italy Τίτλος ομιλίας: Τά τῶν φίλων κοινά.

