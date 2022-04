Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο απρόσμενος… αντίπαλος που αποσυντόνισε τον “Greek freak”

Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, χρίστηκε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μιλγουόκι.

Οι Μπακς αντιμετώπιζαν το περασμένο βράδυ τους Μπρούκλιν Νετς και ο Greek freak αναδείχθηκε στον απόλυτο ηγέτη. Ωστόσο, δεν “μαγεύτηκαν” όλοι από τις επιδόσεις του Αντετοκούνμπο στο παρκέ. Ηλικιωμένος φίλαθλος των Νετς “αποσυντόνισε” τον Greek freak στη διάρκεια του εξτρά χρόνου, όταν ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη γραμμή βολών. Ο άνδρας βρέθηκε σχεδόν κάτω από την μπασκέτα και με τις κινήσεις του αποσυντόνισε τον Giannis, ο οποίος έχασε τη βολή και ο φανατικός οπαδός των Νετς πανηγύρισε έξαλλα.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι να σημειωθεί πως οι Μπακς πέρασαν από το Barclays Center κερδίζοντας τους Νετς στην παράταση με 120-119, ενώ ο Γιάννη Αντετοκούνμπος σημείωσε 44 πόντους και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μιλγουόκι.

The moment Giannis became the Bucks All-Time Scoring Leader!!

Congratulations @Giannis_An34!! pic.twitter.com/a7w4tHK8Eb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2022