Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα κλιμάκωση

Σε δήλωσή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως η Ρωσία έχει κατασκευάσει αυτή την κρίση και είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα κλιμάκωση και τόνισε ότι «τα κράτη μέλη της ΕΕ προχώρησαν σε πολιτική συμφωνία για ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το καλωσορίζω. Η απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει τις ουκρανικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ είναι παράνομη και εντελώς απαράδεκτη.

Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση αποστολής στρατευμάτων σε αυτές τις περιοχές. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Αυτή η απόφαση παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ρωσία δεν σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις και παραβιάζει τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία έχει κατασκευάσει αυτή την κρίση και είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα κλιμάκωση. Τώρα θα οριστικοποιήσουμε γρήγορα το πακέτο κυρώσεων. Και θα συντονιστούμε στενά με τους εταίρους μας, όπως κάναμε μέχρι τώρα».

I welcome the EU countries’ agreement on new sanctions against Russia.

Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation.

We will now quickly finalise the sanctions package, in coordination with our partners. https://t.co/k7E8pSZbfH

