Κομισιόν: Κανόνες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Η Κομισιόν πρότεινε κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η προτεινόμενη οδηγία θα ποινικοποιήσει τον βιασμό στη βάση της έλλειψης συναίνεσης, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την κυβερνοβία, η οποία περιλαμβάνει: τη μη συναινετική κοινολόγηση εικόνων προσωπικής φύσης, την παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση, την κυβερνοπαρενόχληση και την υποκίνηση βίας ή μίσους στον κυβερνοχώρο. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και παροτρύνουν τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μηχανισμό «μίας στάσης», που σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας θα βρίσκονται στον ίδιο τόπο.

Τα θύματα θα πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Η πρόταση καλεί επίσης τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για επαρκή και εξειδικευμένη προστασία και υποστήριξη των θυμάτων, για παράδειγμα, μέσω δωρεάν τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας και κέντρων υποστήριξης θυμάτων βιασμού. Επιπλέον, προβλέπει στοχευμένη υποστήριξη για τις ομάδες με ιδιαίτερες ανάγκες ή που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που προσπαθούν να ξεφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε: «Θέλω η Ευρώπη να βρίσκεται στο πλευρό των γυναικών παρέχοντας προστασία και υποστήριξη. Θέλω μια κοινωνία στην οποία η βία κατά των γυναικών προλαμβάνεται, καταδικάζεται και διώκεται όταν εκδηλώνεται. Η στιγμή για δικαιοσύνη και ισότητα είναι τώρα. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζουμε σήμερα τους κατάλληλους κανόνες για την επιτάχυνση των αλλαγών».

⚖️ It is the first time, we are proposing EU-wide law to combat #ViolenceAgainstWomen.

Our new proposal means better protection of women online and offline, better access to justice, including easier ways to report violence and better support to survivors. pic.twitter.com/mae34pnuXo

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 8, 2022