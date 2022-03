Ουκρανία: Η επόμενη ημέρα των βομβαρδισμών στην πόλη Σούμι – ΒΙΝΤΕΟ με σκληρές εικόνες

Η Μόσχα συνεχίζει την επέλαση στην Ουκρανία, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, χθες το βράδυ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο NEXTA, λόγω των βομβαρδισμών έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι, εκ των οποίων και δύο παιδιά. Το ίδιο μέσο δημοσιεύει και ένα βίντεο, όπου αναφέρεται ότι καταγράφονται εικόνες της πόλης Σούμι, την επομένη των βομβαρδισμών. Οι εικόνες, είναι ιδιαίτερα σκληρές. Νεκροί άνθρωποι, σπίτια κατεστραμμένα.

Σημειώνεται ότι σήμερα ξεκίνησε ένα πρώτο στάδιο της επιχείρησης για την εκκένωση της πόλης και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στα social media, ένας ανθρωπιστικός διάδρομος έχει ανοίξει προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

Aftermath of the night bombardment of #Sumy

At the moment, 21 dead are known, of which two are children. pic.twitter.com/tL3V1BgV2g

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022