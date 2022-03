Ουκρανία: Το πρώτο στάδιο της εκκένωσης του Σούμι ξεκίνησε

Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση το πρώτο στάδιο της εκκένωσης από το Σούμι έχει ξεκινήσει. Πλάνα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο που έχει ανοίξει στην πόλη κοινοποιήθηκαν στα social media.

The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 8, 2022