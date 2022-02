ΕΕ: «Πράσινες» υπό αυστηρές προϋποθέσεις οι επενδύσεις σε φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χαρακτηρίσει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο και στην πυρηνική ενέργεια ως «πράσινες» επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την τελική μορφή της συμπληρωματικής πράξης κατ’ εξουσιοδότηση για την ταξινομία της ΕΕ (Taxonomy Complementary Climate Delegated Act) για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντολογικά βιώσιμων επενδύσεων που έχουν στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Για να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 απαιτούνται σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, τονίζει η Επιτροπή, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές συμβουλές και την τρέχουσα τεχνολογική πρόοδο, θεωρεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη μετάβαση. «Οι επιλεγείσες δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε τη μετάβαση από πιο ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή άνθρακα, προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, βασισμένο κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τονίζει η Επιτροπή.

Ειδικότερα εισάγονται «σαφείς και αυστηρές προϋποθέσεις», σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού ταξινομίας, υπό τους οποίους ορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αερίου μπορούν να προστεθούν, ως μεταβατικές δραστηριότητες, σε εκείνες που ήδη καλύπτονται από την πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της πυρηνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας, το δε αέριο θα πρέπει να συμβάλλει στη μετάβαση από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα ισχύουν ειδικότεροι πρόσθετοι όροι που προσδιορίζονται στη σημερινή συμπληρωματική κατ’εξουσιοδότηση πράξη.

Επιπλέον, εισάγονται συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στους τομείς του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας. Για να διασφαλίσει τη διαφάνεια, η Επιτροπή τροποποίησε τον νόμο περί γνωστοποιήσεων ταξινομίας, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να προσδιορίζουν ποιες επενδυτικές ευκαιρίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες αερίου ή πυρηνικής ενέργειας και να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Η Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μάιρεντ Μακ Γκίνες δήλωσε: «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα ως το 2050. Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στη μετάβαση είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα. Σήμερα θέτουμε αυστηρούς όρους για να βοηθήσουμε στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης για τη στήριξη αυτής της μετάβασης, μακριά από πιο επιβλαβείς πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας. Παράλληλα ενισχύουμε τη διαφάνεια της αγοράς, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τις δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας σε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις».

Today’s EU Taxonomy proposal is about the transition to climate neutrality. We are setting strict criteria for gas & nuclear activities that contribute to getting out of coal, plus transparency rules so investors know where their money is going.

🗞 https://t.co/JzcJ13TP9Q pic.twitter.com/PzM7bNeZht

— Mairead McGuinness (@McGuinnessEU) February 2, 2022