Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν μια διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών για τους πολίτες της ΕΕ, που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το σχέδιο διακήρυξης σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές που προτείνει, αποσκοπεί να δώσει ένα σαφές σημείο αναφοράς σχετικά με το είδος του ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί η Ευρώπη. Θα αποτελέσει επίσης οδηγό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για τις επιχειρήσεις.

Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και οι ευρωπαϊκές αξίες που εκφράζουν οι αρχές της, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στο διαδίκτυο, όπως γίνονται ήδη εκτός διαδικτύου. Μόλις εγκριθεί από όλα τα μέρη, η διακήρυξη θα καθορίσει την προσέγγιση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα προωθήσει η ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την Ψηφιακή Εποχή Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: «Επιθυμούμε ασφαλείς τεχνολογίες που να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και να σέβονται τα δικαιώματα και τις αξίες μας, ακόμα και όταν βρισκόμαστε στο διαδίκτυο. Θέλουμε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις ολοένα και πιο ψηφιοποιημένες κοινωνίες μας. Η διακήρυξη αυτή μάς δίνει ένα σαφές σημείο αναφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις αρχές στον κόσμο του διαδικτύου».

A declaration to get the most out of the digital transformation:

✅covering rights and principles for the digital transformation

✅placing people and their rights at its centre

✅being a reference point for the digital transformation Europe promotes and defends.#DigitalEU pic.twitter.com/TUM2ReDnpu

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 26, 2022