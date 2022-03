Μπορέλ: Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνιστά τεκτονική αλλαγή στην ευρωπαϊκή ιστορία

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση της στρατηγικής πυξίδας από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα «ισχυρό μήνυμα ενότητας της ΕΕ».

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνιστά μια τεκτονική αλλαγή στην ευρωπαϊκή ιστορία», είπε ο Μπορέλ, προσθέτοντας ότι πλέον όλοι έχουν πεισθεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κίνδυνο από ένα γείτονα που είναι αποφασισμένος να διεξάγει πόλεμο.

Η «Στρατηγική πυξίδα» περιλαμβάνει σαφή χρονοδιαγράμματα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και την κάλυψη των «αμυντικών κενών», τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ο Μπορέλ, ενώ πρόσθεσε ότι ο μέσος όρος των αμυντικών δαπανών στην ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά από το σημερινό 1,5% του ΑΕΠ.

