Μπορέλ: Κοινή συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ και της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, συγκάλεσε κοινή συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ και της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας συγκάλεσε αμέσως μετά την επιστροφή του από το Κίεβο.

Σημειώνεται ότι αύριο, Δευτέρα 11 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

«Έπειτα από συναντήσεις στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντένις Σμιχάλ, χθες, συνεκάλεσα σήμερα κοινή συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ και της Επιτροπής Πολιτικής & Ασφάλειας για να συζητήσουμε τη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία σε μια στιγμή που αντιμετωπίζει επικείμενες επιθέσεις στο Ντονμπάς και στον Νότο» ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Following up to meetings in Kyiv w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal yesterday, I convened today a joint session of EU Military Committee + Political&Security Committee to discuss military support to #Ukraine at a moment when it is faced with impending attacks in Donbas+in the South pic.twitter.com/7hhkoCKNSb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 10, 2022