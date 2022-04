Φρίκη στην Ουκρανία: Ρώσος στρατιώτης φέρεται να βίασε και να πυροβόλησε βρέφος ενός έτους

Αποτροπιασμό προκαλούν οι θηριωδίες των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή τον γύρο των social media κάνει η είδηση ότι Ρώσος στρατιώτης βίασε βρέφος ενός έτους και μετά το πυροβόλησε.

Όπως αναφέρουν χρήστες του twitter, ο στρατιωτικός που βιντεοσκόπησε τις σεξουαλικές πράξεις με το βρέφος, συνελήφθη στη Ρωσία. Το όνομά του είναι Alexey Bychkov και φέρεται να βιντεοσκοπούσε τέτοιο υλικό για να το πουλήσει στο dark web. Λέγεται ότι έστειλε τα βίντεο στους συναδέλφους του και τότε απολύθηκε και συνελήφθη.

A military man who videotaped sexual acts with an infant was detained in #Russia. The name of him is Alexey Bychkov. It is reported that he filmed such content for the sake of selling it on the #darknet. He was let down after he sent the videos with the child to his colleagues. pic.twitter.com/rcqmZFzTyv — NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022

Σύμφωνα με τους χρήστες των social media, ο συγκεκριμένος στρατιώτης βίασε αρκετά παιδιά στην Ουκρανία. Εν μέσω της εισβολής στη χώρα, έφτιαξε διάφορα βίντεο από τη φρικιαστική δράση του και τα ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα παιδιά που βίασε και κακοποίησε φέρεται να είναι και το ενός έτους βρέφος στην Ουκρανία, το οποίο στη συνέχεια το πυροβόλησε. Μαγνητοσκόπησε την πράξη του και την ανέβασε στα social media.

Russian-language segment of Twitter is full of reports that this #Russia|n soldier named Aleksey Bychkov from Stavropol has raped toddlers (!!!) in #Ukraine and shared videos of these rapes. These videos are now circulating on social media. This is horrific. I have no words. pic.twitter.com/6gwSvjAKN2 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) April 9, 2022