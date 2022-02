SWIFT: Πώς θα επηρεάσει την Ρωσία – Προβληματισμός για τον αποκλεισμό “ορισμένων τραπεζών”

Η Κοινότητα για την Παγκόσμια Διατραπεζική Οικονομική Επικοινωνία, SWIFT, δήλωσε χθες Σάββατο πως ετοιμάζεται να εφαρμόσει τις επόμενες ημέρες τα νέα μέτρα που αποφάσισαν χώρες της Δύσης, τα οποία στοχεύουν σε ορισμένες ρωσικές τράπεζες σε αντίποινα για την επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Συνεργαζόμαστε με τις ευρωπαϊκές αρχές» αναφέρεται σε ανακοίνωση της SWIFT, που αναμένει λεπτομερώς τα στοιχεία των τραπεζών που θα υπόκεινται σε περιορισμούς, συμπληρώνοντας ότι «προετοιμαζόμαστε για να συμμορφωθούμε με τις επίσημες οδηγίες».

Νωρίτερα σήμερα ΕΕ, ΗΠΑ, Βρετανία και Καναδάς αποφάσισαν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το SWIFT, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων την αποφασιστικότητά τους για την επιβολή μέτρων «που θα απομονώσουν περαιτέρω τη Ρωσία στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα», σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν εντός των προσεχών ημερών.

Αυτό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις είναι γιατί η απόφαση αναφέρεται σε “ορισμένες” τράπεζες της Ρωσίας και όχι στο σύνολό τους.

Η άρνηση πρόσβασης των ρωσικών τραπεζών στο Swift, όπως αναφέρουν οι Financial Times, θα υπονόμευε, για παράδειγμα, την ικανότητα της Ευρώπης να πληρώσει για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυξάνοντας ίσως τις τιμές της ενέργειας λόγω της αλλαγής της διαδικασίας. Ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους που η απόφαση δεν έχει καθολικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η λίστα των ρωσικών τραπεζών που θα υποβληθούν στον αποκλεισμό, ίσως τις επόμενες ημέρες εμπλουτιστεί.

“Θα προτείνουμε ρωσικές τράπεζες να αποκλειστούν από το SWIFT. Οι τράπεζες αυτές δεν θα είναι σε θέση να κάνουν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές χωρίς το SWIFT. Θα εμποδίσουμε τον Πούτιν να βρει χρήματα για να χρηματοδοτήσει την πολεμική του μηχανή. Θα μπλοκάρουμε την Ρωσική Κεντρική Τράπεζα θα την εμποδίσουμε να χρησιμοποιήσει το ενεργητικό της στην ΕΕ και αλλού. Το τρίτο θα αφορά τους Ρώσους ολιγάρχες. αποκόπτουμε τους Ρώσους να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους στις αγορές μας” ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

