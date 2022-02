Φον ντερ Λάιεν: Σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Εκτός SWIFT οι ρωσικές τράπεζες

Νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Θα προτείνουμε ρωσικές τράπεζες να αποκλειστούν από το SWIFT. ΟΙ τράπεζες αυτές δεν θα είναι σε θέση να κάνουν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές χωρίς το SWIFT.

Θα εμποδίσουμε τον Πούτιν να βρει χρήματα για να χρηματοδοτήσει την πολεμική του μηχανή. Θα μπλοκάρουμε την Ρωσική Κεντρική Τράπεζα θα την εμποδίσουμε να χρησιμοποιήσει το ενεργητικό της στην ΕΕ και αλλού.

Το τρίτο θα αφορά τους Ρώσους ολιγάρχες. αποκόπτουμε τους Ρώσους να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους στις αγορές μας.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022