Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα μπήκαν στο Χάρκοβο

Τέταρτη ημέρα πολέμου στην Ουκρανία και τα ρωσικά στρατεύματα έχουν μπει στο Χάρκοβο, σύμφωνα με το BBC.

Russian forces are entering Kharkiv – not the first time they try. #Ukraine

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 27, 2022