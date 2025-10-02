Σούπερ μάρκετ: Τα 3 ερωτήματα για τη μείωση τιμής σε 1.000 κωδικούς – Τι λέει στο enikos.gr o Απόστολος Ραυτόπουλος

Αντίστροφη μέτρηση για τη γνωστοποίηση της λίστας με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων στους οποίους θα ισχύσει η μείωση τιμής 5%. Όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, οι ανακοινώσεις αναμένονται έως τις 15 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος σε δηλώσεις του στο enikos.gr, θέτει τρία βασικά ζητήματα σχετικά με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία- ορόσημο για τη μείωση της τιμής, δεδομένου ότι το μέτρο έχει εξαγγελθεί εδώ και δύο μήνες. Το δεύτερο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί η διάρκεια της μείωσης τιμής και το τρίτο ζήτημα αφορά στο περιθώριο κέρδους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

«Δύο μήνες τώρα ακούμε για μείωση σε 1.000 κωδικούς στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Ακόμα δεν το έχουμε δει. Έχουμε ακούσει ότι έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων και ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινώσουν μείωση σε 1.000 κωδικούς. Διευκρινίζω: όχι σε 1.000 προϊόντα αλλά σε 1.000 κωδικούς» αναφέρει αρχικά ο κ. Ραυτόπουλος και επισημαίνει:

«Πρώτον, θα μας πουν την ημερομηνία – ορόσημο για τη μείωση της τιμής; Δηλ. από ποια ημερομηνία θα αρχίζει η μείωση τιμής στους 1.000 κωδικούς; Ήδη υπάρχουν αυξήσεις σε προϊόντα, άρα ποιο το όφελος από τη μείωση 5%; Σίγουρα πολύ μικρότερο.

Δεύτερον, θα μας πουν τη διάρκεια της μείωσης των προϊόντων που δεν θα αυξηθούν οι τιμές τους όσο διαρκεί αυτό το όριο;

Τρίτον, γνωρίζουμε ότι στην πρώτη ενέργεια που είχε γίνει επί υπουργίας Κώστα Σκρέκα είχε γίνει μείωση τιμής 5% με το λεγόμενο ταμπελάκι σε 7.500 κωδικούς. Στην πορεία ο αριθμός των κωδικών μειώθηκε και τώρα έγιναν 1.000 κωδικοί. Αυτό που θέλω να πω είναι όταν λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σούπερ Μάρκετ ότι δεν έχουμε περιθώριο κέρδους παραπάνω από 1,5%, εάν μειωθούν τα προϊόντα 5% τι σημαίνει αυτό; Ότι θα χάσουν, ότι θα υποστούν μείωση και θα βάζουν από την τσέπη τους 3,5%; Διότι ακούσαμε ότι και τα προϊόντα θα μειωθούν έως 20%. Δηλ. εκείνοι θα βάζουν από την τσέπη τους 18,5%. Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε».

Δείτε το βίντεο:

Η συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των αλυσίδων του λιανεμπορίου

Χθες, Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε συνάντηση με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου, με αντικείμενο την πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων και των σούπερ μάρκετ έχουν την πρόθεση να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών που θα ξεπερνάνε στις περισσότερες περιπτώσεις το 5% και θα φτάνουν ακόμη και το 10%. Στόχος είναι οι μειώσεις να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου και ίσως ακόμη και τους πρώτους μήνες του 2026.

Αυτό που ακόμη συζητείται και δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί είναι εάν θα υπάρξουν ειδικές σημάνσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα τους κωδικούς στους οποίους οι τιμές τους έχουν μειωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις όπου θα ενημερώνει τους καταναλωτές.

Η λίστα με τις μειώσεις

Η λίστα με τα προϊόντα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και όσα έχουν δηλώσει εκπρόσωποι του κλάδου του λιανεμπορίου τροφίμων, θα περιλαμβάνει κυρίως τυποποιημένα τρόφιμα και όχι νωπά.

Μεταξύ αυτών ζυμαρικά, τυριά, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, καφέδες, αναψυκτικά, χυμοί, σοκολατοειδή, κονσέρβες, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τ. Θεοδωρικάκος, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία. Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμη περισσότερους κωδικούς, για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».