Σιγκαπούρη: Με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 4% τρέχει η οικονομία της χώρας – «Τα επίπεδα των τιμών δεν έχουν μειωθεί»

Η οικονομία της Σιγκαπούρης ξεπέρασε τις προβλέψεις για ανάπτυξη 4,0% το 2024, παρά την επιβράδυνση του τέταρτου τριμήνου, όπως έδειξαν προκαταρκτικά κυβερνητικά στοιχεία την Πέμπτη. Η οικονομία της εξαρτώμενης από το εμπόριο πόλης-κράτους επιταχύνθηκε από την ανάπτυξη 1,1% που καταγράφηκε το 2023, δήλωσε το υπουργείο Εμπορίου.

Το ποσοστό ξεπέρασε την αναθεωρημένη πρόβλεψη της κυβέρνησης που είχε γίνει τον Νοέμβριο για ανάπτυξη για ολόκληρο το έτος περίπου 3,5%. Οι οικονομικές επιδόσεις της Σιγκαπούρης θεωρούνται συχνά βαρόμετρο του παγκόσμιου περιβάλλοντος λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από το διεθνές εμπόριο.

Η ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους διαμορφώθηκε στο 4,3%, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του υπουργείου Εμπορίου, μειωμένη από το 5,4% του τρίτου τριμήνου.

