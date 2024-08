Σιγκαπούρη: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στα κεντρικά γραφεία του Tik Tok – ΦΩΤΟ

Μαζική τροφική δηλητηρίαση «χτύπησε» τα γραφεία της μητρικής εταιρείας του Tik Tok, Byte Dance, στη Σιγκαπούρη την Τρίτη (30/7).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα 60 συνολικά εργαζόμενοι της δημοφιλούς ψηφιακής πλατφόρμας χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκαν 17 ασθενοφόρα.

Σημειώνεται ότι οι 57 από αυτούς χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομείο για επιπλέον φροντίδα, με τις τοπικές Αρχές να έχουν αρχίσει έρευνα για να δουν σε τι οφείλεται η μαζική τροφική δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το φαγητό στην εταιρεία προέρχεται από τρίτους προμηθευτές και δεν μαγειρεύεται στα γραφεία.

30 people taken to hospital after mass food poisoning case at One Raffles Quay https://t.co/VpzXfhiUPv — The Straits Times (@straits_times) July 30, 2024

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας και έχουμε λάβει άμεσα μέτρα για την υποστήριξη όλων των εργαζομένων που επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την παροχή φροντίδας», δήλωσε εκπρόσωπος της ByteDance στο BBC.

