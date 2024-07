Εμμανουήλ Καραλής: Το γεμάτο υπερηφάνεια βίντεο στο Tiktok για την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ένα βίντεο που «ξεχειλίζει» υπερηφάνεια μέσα από το πλοίο όπου βρισκόταν η Ελληνική αποστολή, κατά την είσοδο της στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, στο Παρίσι, ανέβασε ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής.

Ο πρωταθλητής, απαθανάτισε τους συναθλητές του, που εκπροσωπούν την χώρα μας, να κοιτάνε γύρω τους και να χαμογελούν υπό την σκιά της γαλανόλευκης σημαίας που με περηφάνεια κρατούσαν οι σημαιοφόροι Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μάλιστα, «έντυσε» και μουσικά τα στιγμιότυπα, ενώ στο πρώτο καρέ γράφει, «pov: you made it to the olympics».