Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2025-2026: Έρχονται νέα vouchers – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να βγει στον «αέρα» η δεύτερη πρόσκληση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα που αφορά στη χορήγηση των vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2025-2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το τροποποιημένο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» του οποίου η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευθεί σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου με πιο διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό θα αφορά όσους δεν κατάφεραν να ενταχθούν στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος .

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα vouchers

Κάποια λοιπόν από τα βασικά χαρακτηριστικά της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος αναμένεται να είναι τα εξής:

Το πρόγραμμα και οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το πρόγραμμα εκτιμάται πως θα απευθύνεται σε: βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Και δικαιώματα συμμετοχής φαίνεται πως θα έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Πιο διευρυμένα θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη μιας οικογένειας στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος από ό,τι στην πρώτη φάση. Αναλυτικά:

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια με έως 2 παιδιά θα πρέπει να είναι 35.000 ευρώ.

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια τρίτεκνη οικογένεια θα πρέπει να διαμορφώνεται στις 38.000 ευρώ.

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια με 4 παιδιά θα πρέπει να ανέρχεται στις 41.000 ευρώ

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια με 5 παιδιά θα πρέπει να είναι στις 44.000 ευρώ

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια με 6 παιδιά θα πρέπει να διαμορφώνεται στις 47.000 ευρώ.

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια με 7 παιδιά θα πρέπει να είναι στις 50.000 ευρώ.

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια με 8 παιδιά θα πρέπει να ανέρχεται στις 53.000 ευρώ

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια με 9 παιδιά θα πρέπει να διαμορφώνεται στις 56.000 ευρώ.

Το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια με 10 παιδιά θα πρέπει να είναι στις 59.000 ευρώ

Διευκρινίζεται πως καταργείται το «ταβάνι» του εισοδήματος για την πολύτεκνη οικογένεια που έχει περισσότερα από 10 παιδιά. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Οι αιτήσεις

Δεν αποκλείεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος να είναι ίδια με αυτήν της πρώτης φάσης. Δηλαδή η αίτηση του πολίτη να υποβάλλεται με τους κωδικούς του taxisnet στην πλατφόρμα του www.eetaa.gr ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ που θα έχει ο πολίτης.

Η πρόσκληση

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr οι λεπτομέρειες της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (https://minscfa.gov.gr/) και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (https://www.eetaa.gr/) αλλά και θα εκδοθούν και σχετικά Δελτία Τύπου.