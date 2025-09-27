Νιγηρία: Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς μετά την κατάρρευση χρυσωρυχείου – Τουλάχιστον 13 πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια

διεθνή

Νιγηρία

Φόβοι εκφράζονται ότι τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατάρρευση χρυσωρυχείου στην πολιτεία Ζαμφάρα της Νιγηρίας.

Το ορυχείο στο σημείο Κανταούρι στην περιοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης Μάρου κατέρρευσε την Πέμπτη, ενώ δεκάδες ανθρακωρύχοι εργάζονταν υπόγεια, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν μέχρι την Παρασκευή.

Ο Σανούσι Αουβάλ, ένας κάτοικος της περιοχής που συμμετέχει στις προσπάθειες διάσωσης, δήλωσε ότι τουλάχιστον 13 πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ξαδέλφου του. «Πάνω από 100 ανθρακωρύχοι εργάζονταν κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης», δήλωσε ο Αουβάλ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

«Είμαστε τυχεροί που βγήκαμε ζωντανοί. Από τους περισσότερους από 100 ανθρώπους, μόνο 15 από εμάς διασωθήκαμε», δήλωσε ο Ισα Σάνι, ένας από τους τραυματίες.

Ο Μουχαμάντου Ισα του συλλόγου ανθρακωρύχων της πολιτείας Ζαμφάρα επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι ορισμένοι διασώστες επίσης πέθαναν από ασφυξία προσπαθώντας να ανασύρουν θύματα.

Η παράνομη εξόρυξη είναι συχνή στη Ζαμφάρα, όπου ένοπλες συμμορίες συχνά ελέγχουν τα χρυσωρυχεία, τροφοδοτώντας τη βία και τα θανατηφόρα δυστυχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

