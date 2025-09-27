Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 27/9/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 27/9/2025
11 ώρες πριν
Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει το casus belli» – «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»
1 ώρα πριν
Μεταμόρφωση: Τέσσερις τραυματίες, έπειτα από συμπλοκή – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ, αρκετές προσαγωγές
7 ώρες πριν
Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι μετά την έγκριση του αιτήματος για εκταφή του γιου του – Δεν δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις
8 ώρες πριν
Γάζα: Το νέο σχέδιο του Τραμπ για την Παλαιστίνη – Η ξαφνική σύγκλιση ΗΠΑ-ΟΗΕ και τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
8 ώρες πριν
Ηγουμενίτσα: «Πήγα να τον βγάλω από τις ρόδες» λέει ο πατέρας του άτυχου 11χρονου – Ούρλιαζε η 58χρονη οδηγός όταν τον παρέσυρε
8 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκαν τεράστια εργαστήρια κεραμικής σε αρχαία πόλη της Μεσογείου – Αμφορείς που κατασκευάζονταν εκεί χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή ψαριών μέχρι την Κόρινθο
13 ώρες πριν
HELLENiQ ENERGY: Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
14 ώρες πριν
Στην κορυφή για μία ακόμα χρονιά το δίκτυο COSMOTE TELEKOM για την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών
13 ώρες πριν
Συντάξεις: «Oι ρίζες που μας κρατούν όρθιους»
