Nέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας της ΔΥΠΑ για 50.000 ανέργους: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Από σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 10 π.μ μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο νέο «ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και μέσω αυτού οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, προώθησης στην απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων σε επιχειρήσεις.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Η προτεραιότητα

Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν:

• Μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας)

• Άνεργες γυναίκες

• Άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια

• Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

2. Η αποζημίωση

Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα). Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.

3. Οι επιχειρήσεις

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εδώ και μετά θα πρέπει να δηλώσουν την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.

Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

4. Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 220 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» – ΕΣΠΑ 2021-2027.