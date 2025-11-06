Βορίζια: Τρεις προσαγωγές σε νέα αστυνομική επιχείρηση

Νέα εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις προσαγωγές ατόμων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προσαγωγές των δύο ατόμων έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή ή έχουν σχέση με κατοχή οπλισμού. Οι πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν ότι οι προσαγωγές έγιναν το βράδυ της Τετάρτης και πρόκειται για άτομα που επιχείρησαν να εισέλθουν στο χωριό, αν και δεν μένουν εκεί. Πρόκειται για άτομα που ανήκουν σε άλλη οικογένεια από τις δύο που εμπλέκονται στο επίμαχο περιστατικό. Έχουν οδηγηθεί στο ΑΤ Φαιστού.

Εξετάζεται ύποπτος για τον εκρηκτικό μηχανισμό

Την ίδια, συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τους υπόπτους που φέρονται να σχετίζονται με την κατασκευή και την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας Cretalive αναφέρουν ότι για την περίπτωση αυτή έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως ύποπτο μέλος της οικογένειας Καργάκη.

Επίσης, ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου, καταθέτουν αυτή την ώρα η μητέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη και η σύζυγος του 29χρονου γιου.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι κατονομάζουν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων ατόμων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.

Οι αστυνομικοί αναζητούν παράνομο οπλισμό ακόμα και σε νεκροταφεία

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής τα όπλα του φονικού είναι άφαντα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ερευνούν κάθε σημείο, ακόμη και τα νεκροταφεία, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετείχαν κι άλλα άτομα στη συμπλοκή.

«Οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο παράνομο οπλισμό που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε όπως αυτόν που βρέθηκε χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει η έρευνα», τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Όσο περνούν οι μέρες έρχονται στοιχεία στην αστυνομία, ταυτοποιούνται εμπλεκόμενοι. Για την αστυνομία δεν έχει τελειώσει εδώ. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο συγκεκριμένο περιστατικό είτε με την απόκρυψη στοιχείων είτε να μεταφέρουν από την περιοχή τους δράστες ίσως της συμπλοκής, είτε γνωρίζουν πρόσωπα και περιστατικά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα πριν και μετά από την αιματηρή αυτή συμπλοκή», προσέθεσε.

Όπως τόνισε: «το θετικό αυτής της υπόθεσης είναι ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι συγγενείς των δύο πλευρών αναφέρουν τουλάχιστον στην αστυνομία ότι δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια στο περιστατικό και θέλουν να σταματήσει εδώ. Βέβαια η παρουσία της αστυνομία είναι έντονη στο χωριό. Δεν θα έλεγα ότι φτάνουν εύκολα είτε από αυτόπτες μάρτυρες είτε από οποιονδήποτε άλλον πληροφορίες στην αστυνομία».

«Οι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Έχουν πραγματοποιήσει έρευνες και σε αγροτικές περιοχές, σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ακόμα και σε νεκροταφεία, αναζητώντας είτε παράνομο οπλισμό, είτε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό καθώς μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν δεδομένα που μας οδηγούν ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα στο περιστατικό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιος είναι ο ρόλος του καθενός», είπε επίσης, σημειώνοντας ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιος άλλος εμπλεκόμενος.

Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συμμετείχε κάποιος ο οποίος δεν ανήκει σε κάποια από τις δύο πλευρές. «Σύμφωνα με την κατάσταση που παρατηρούμε στο χωριό δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα συμβεί αυτό. Υπάρχει ο πόνος της απώλειας και από τις δύο πλευρές και δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των συγγενών. Οι δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να ενισχύονται με αστυνομικούς τόσο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος όσο και άλλων ειδικών μονάδων για να συμβάλλουν στην έρευνα και από τη στιγμή που εντοπίζεται παράνομος οπλισμός οι δράστες θα συλλαμβάνονται», κατέληξε.