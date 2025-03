Μητσοτάκης για Moody’s: Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μεταρρυθμίσεις που προσελκύουν επενδύσεις

Ανάρτηση για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s έκανε στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται πως η Moody’s Ratings αναβάθμισε την Παρασκευή το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας στην βαθμίδα Baa3 από Ba1, αλλά και τις προοπτικές της από θετικές σε σταθερές.

«Η αναβάθμιση της Ελλάδας στην βαθμίδα Baa3 από την Moody’s σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα για την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας μας από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Αυτό δείχνει και τη σημαντική πρόοδο που σημειώνει η χώρα μας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μεταρρυθμίσεις που προσελκύουν επενδύσεις, που δημιουργούν θέσεις εργασίας αλλά και που οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξη» τονίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Moody’s upgrade of Greece to Baa3 marks the final step in restoring our investment grade by all major rating agencies, highlighting Greece’s significant progress. We remain fully committed to reforms that attract investment, create jobs, and drive sustainable growth.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 15, 2025