Μισθολόγιο ενστόλων: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί για 151.422 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες

Μεσοσταθμικές αυξήσεις που ανέρχονται στα 110 ευρώ θα λάβουν στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες αλλά και διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών από τον Οκτώβριο.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας



Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη «από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων, με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ το μήνα. Ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ ανάλογα με το βαθμό».

Από την πλευρά του όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς «μπορεί το νομοσχέδιο ώσπου να γίνει η διαδικασία ψήφισης, να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο και χρειάζεται οι ΓΔΟΥ, οι Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικών Υπηρεσιών ν’ αναπροσαρμόσουν τα συστήματα μισθοδοσίας τους. Και στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική χρειάζεται κάποιος χρόνος. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, μπορεί να πάρει ένα δυο μήνες, θα έρθουν λοιπόν και θα πάρουν για τη μισθοδοσία Οκτωβρίου και την μισθοδοσία ας πούμε και Νοεμβρίου, θα δούμε αν θα είναι ένας δυο μήνες, αναδρομικά τις αυξήσεις σ’ εκείνη τη μισθοδοσία».

Σύμφωνα με τον Θ. Πετραλιά «στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας, και, στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με ένα συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό. Αυτό αλλάζει τη λογική των κλιμακίων. Σήμερα υπάρχουν 35 κλιμάκια τα οποία είναι συνδυασμός ετών και βαθμού. Αλλά ας πούμε, μπορεί να είσαι στο ίδιο κλιμάκιο είτε είσαι σε πιο πάνω βαθμό με πιο λίγα έτη, είτε σε πιο κάτω βαθμό με περισσότερα έτη υπηρεσίας και δημιουργούνται και ασυνέχειες. Δηλαδή μέχρι 15 έτη υπηρεσίας παίρνεις τον ίδιο μισθό σε κάποιες τάξεις».

Επίσης ο υφυπουργός τόνισε κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι «ο βασικός μισθός που αφορά τα έτη υπηρεσίας θα είναι κοινός και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τα σώματα ασφαλείας, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό. Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στην προσαύξηση του βασικού Θα υπάρχει βαθμολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, άρα είναι διαφορετική διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης. Οπότε έχουν τον ίδιο βασικό με τα χρόνια και αλλάζει λίγο ο συντελεστής προσαύξησης βάσει βαθμού. Αυτή είναι η διαφορά των δύο. Επίσης αυξάνεται και το επίδομα θέσης ευθύνης. Ο Ταγματάρχης από 39 ευρώ που ήταν το παλαιό επίδομα, παίρνει 100 ευρώ νέο επίδομα θέσης ευθύνης. Θα τα δείτε αναλυτικά».

Επιπλέον, οι ένστολοι θα δουν αύξηση και την 1η Ιανουαρίου με την αναμόρφωση μισθολογίας κλίμακος και τον Απρίλιο με την αύξηση βάσει κατώτατου.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422 και κατανέμεται ως εξής:

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Αριθμός Ένοπλες Δυνάμεις 75.567 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 15.569 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 17.741 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 42.257 Ελληνική Αστυνομία 55.207 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 4.523 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 34.335 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 12.555 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 3.794 Πυροσβεστικό Σώμα 12.448 Λιμενικό Σώμα 8.200 ΣΥΝΟΛΟ 151.422

Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ 20 39 – 40 και άνω 3.000 € 2.346 € 2.192 € 1.975 € 19 37 – 38,99 2.936 € 2.300 € 2.149 € 1.917 € 18 35 – 36,99 2.878 € 2.255 € 2.107 € 1.861 € 17 33 – 34,99 2.822 € 2.211 € 2.036 € 1.807 € 16 31 – 32,99 2.740 € 2.147 € 1.967 € 1.755 € 15 29 – 30,99 2.600 € 2.064 € 1.900 € 1.703 € 14 27 – 28,99 2.456 € 1.985 € 1.836 € 1.654 € 13 25 – 26,99 2.328 € 1.909 € 1.774 € 1.606 € 12 23 – 24,99 2.207 € 1.836 € 1.714 € 1.559 € 11 21 – 22,99 2.092 € 1.765 € 1.656 € 1.514 € 10 19 – 20,99 1.992 € 1.697 € 1.600 € 1.469 € 9 17 – 18,99 1.897 € 1.612 € 1.521 € 1.427 € 8 15 – 16,99 1.824 € 1.543 € 1.449 € 1.385 € 7 13 – 14,99 1.754 € 1.477 € 1.380 € 1.345 € 6 11 – 12,99 1.687 € 1.413 € 1.332 € 1.306 € 5 9 – 10,99 1.622 € 1.352 € 1.287 € 1.268 € 4 7 – 8,99 1.560 € 1.294 € 1.243 € 1.231 € 3 5 – 6,99 1.500 € 1.238 € 1.201 € 1.195 € 2 3 – 4,99 1.410 € 1.185 € 1.160 € 1.160 € 1 0 – 2,99 1.320 € 1.145 € 1.100 € 1.100 €

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)