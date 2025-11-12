Μιχαηλίδου για «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις – Οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν

Για τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» μίλησε μεταξύ άλλων η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, “Συνδέσεις”.

«Kοιτώντας το πρόγραμμα διαπιστώσαμε κάτι περίεργο. Είδαμε ότι το 1/3 του προγράμματος αυτού φαίνεται να συγκεντρώνεται στην Ηλεία. Και λέμε ότι κάναμε μια διεισδυτική βουτιά για να δούμε τι γίνεται, τι χαρακτηριστικά έχει και καταλάβαμε το εξής: έγιναν πάνω από 3.000 ανακλήσεις για το πρόγραμμα» τόνισε.

Ξεκαθάρισε πως όλες αυτές οι ανακλήσεις δεν αφορούν στην Ηλεία καθώς εκεί έγιναν 1.200. «Υπήρξε μια περίπτωση 20 ατόμων που είχαν δηλώσει το ίδιο σπίτι. Ευτυχώς όμως επειδή είμαστε από πάνω, δεν δόθηκε καν η προκαταβολή σε αυτούς τους πολίτες. Και επειδή ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα, προς το παρόν δεν καταλογίζεται αξιόποινη πράξη. Το σημαντικό είναι ότι δεδομένου ότι όλα αυτά είναι ψηφιακά στοιχεία, το σύστημα θυμάται και υπάρχει μνήμη για συγκεκριμένες αιτήσεις έτσι σχεδιάζουμε προγράμματα αλλά τα ελέγχουμε κιόλας, δεν δόθηκε καν η προκαταβολή. Αυτό σημαίνει πως στο Ανακαινίζω – Νοικιάζω έχουμε 3.700 αιτήσεις που έχουν προεγκριθεί. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν την προκαταβολή τους αλλά έχουμε και 3.000 ανακλήσεις. Δηλαδή αυτοί δεν θα πάρουν την προκαταβολή. Αυτό σημαίνει από τη μια ότι το κράτος είναι από πάνω σε πολλά πράγματα, τα βρήκε, δεν δίνει τα χρήματα και τουλάχιστον ο προϋπολογισμός και τα χρήματα του φορολογούμενου θα πάνε εκεί που πρέπει.

Το δεύτερο είναι ότι αυτό δίνει και μια ελπίδα σε όλους όσοι δεν μπήκαν στο πρόγραμμα – γιατί το πρόγραμμα είχε σχεδόν κλείσει. Άρα έχουμε χώρο ακόμα έτσι ώστε ο κόσμος να μπει στο Ανακαινίζω – Νοικιάζω να κάνει την αίτησή του, υπάρχουν χρήματα έτσι ώστε όχι ως επιδοτούμενο δάνειο αλλά ως απευθείας χορήγηση να μπορέσει να ανακαινίσει κάποιος το σπίτι του» τόνισε.

Η ίδια είπε ακόμη ότι «εάν κάποιος είχε κάνει έγκριση και δεν είχε εγκριθεί, τώρα θα εγκριθεί και δεν είναι ανάγκη να την ξανακάνει».

Για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο

Παρόμοια προβλήματα με το Ανακαινίζω – Νοικιάζω εντοπίστηκαν και στις αιτήσεις για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο με επιδότηση 10.000 ευρώ σε όποιον θέλει να πάει στους δήμους της περιοχής.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 700 αιτήσεις και μπορούμε να εγκρίνουμε μόλις δύο» τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε πως «τόσο καιρό έρχονται και κάνουν αιτήσεις άνθρωποι οι οποίοι πάντα έμεναν εκεί ή άνθρωποι που πάντα δούλευαν εκεί. Δεν ξέρω αν είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ή αν πρόκειται για πρόθεση κανιβαλισμού των χρημάτων».