Με νέα μέτρα για τη στέγη ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός – Οι δημοσιονομικοί και αναπτυξιακοί στόχοι

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ενσωματώνει μια σειρά από νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ και παρεμβάσεις στήριξης της οικονομίας. Παράλληλα, παρουσιάζει στόχους για ανάπτυξη 2,4% το 2026, προβλέπει μείωση της ανεργίας, ενώ συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα της στέγασης με νέες παρεμβάσεις, τις οποίες θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, με σχετικές εξαγγελίες να αναμένονται και από την Κομισιόν. Η νέα δέσμη μέτρων έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα επιδότηση ενός ενοικίου το χρόνο, σε ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε φοροαπαλλαγές για κενά ακίνητα που επανέρχονται στην αγορά και σε στεγαστικά προγράμματα.

Στο φορολογικό σκέλος, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει σημαντικές ελαφρύνσεις που ευνοούν κυρίως τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Προβλέπεται αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Ακόμη, από το 2026 δεν θα συμψηφίζεται το 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, ενώ από το 2027 ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Παράλληλα, οι μισθοί θα αυξηθούν από τον Απρίλιο του 2026, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο ΕΝΦΙΑ σταδιακά καταργείται για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους.

Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στον Έβρο και στα Δωδεκάνησα με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30%. Εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ακίνητα, ενώ παρατείνονται οι φοροαπαλλαγές για κενά ακίνητα που θα νοικιαστούν και το 2026, καθώς και η απαλλαγή ΦΠΑ σε νέα κτήρια. Ο χρονικός περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας επεκτείνεται.

Παράλληλα, μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες κατά 30%-35%, όπως και οι αντικειμενικές δαπάνες για τα αυτοκίνητα. Γίνονται προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για επαγγελματίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, ενώ εξαιρούνται από αυτό οι νέες μητέρες. Η μείωση κατά 50% στο ελάχιστο εισόδημα επεκτείνεται στους οικισμούς εκτός Αττικής με έως 1.500 κατοίκους και στα σχολικά κυλικεία. Ειδικά για περιοχές όπως ο Έβρος, η Δυτική Μακεδονία και οι παραμεθόριοι δήμοι της Βόρειας Ελλάδας, το όριο αυξάνεται σε πληθυσμούς έως 1.700 κατοίκους. Οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το ελάχιστο εισόδημα τόσο το έτος γέννησης του παιδιού όσο και για τα δύο επόμενα έτη. Τέλος, αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών από 8,8 ευρώ σε 50 έως 100 ευρώ τον μήνα.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας, ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,4% για το 2026, σε σχέση με το 2,2% της φετινής χρονιάς, χάρη και στην πρόοδο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να εκτοξευτεί στο 10,2%, από 5,7% φέτος, με τις δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις να φτάνουν τα 17 δισ. ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση, παρά τη μικρή κάμψη, θα παραμείνει ισχυρή στο 1,7%, ενώ η δημόσια κατανάλωση θα περιοριστεί στο 0,7%, από 1,4% το 2025. Σημαντική θα είναι και η αύξηση στις εξαγωγές, που αναμένεται να φτάσουν το 4,5% από 2,2% φέτος, κυρίως λόγω του τουρισμού και της βιομηχανίας, ενώ οι εισαγωγές θα αγγίξουν το 4,6%, έναντι 0,9% φέτος.

Ο πληθωρισμός τοποθετείται στο 2,6% για το 2025 και στο 2,2% για το 2026, με στόχο τον περιορισμό της ακρίβειας. Η ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αναμένεται να πέσει στο 8,6% το 2026, από 9,1% φέτος, ενώ σε εθνικολογιστική βάση προβλέπεται μείωση στο 7,2%, από 7,6%.

Το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογίζεται στο 2,8% για το 2026, χαμηλότερα από το 3,7% του 2025, καθώς επηρεάζεται από τις μεταρρυθμίσεις και την αύξηση των εισοδημάτων που ενισχύουν τα φορολογικά έσοδα. Οι καθαρές δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,4% το 2025 και 5,7% το 2026, ξεπερνώντας τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου. Οι φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών φτάνουν τα 2,3 δισ. ευρώ για το 2026, έναντι 1,7 δισ. το 2025.

Το δημόσιο χρέος συνεχίζει την καθοδική του πορεία και αναμένεται να μειωθεί από το 145,9% του ΑΕΠ το 2025, στο 138,2% το 2026, μετά και την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο.

Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στα 73,645 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος, με τα 29,229 δισ. να προέρχονται από τον ΦΠΑ και τα 26,757 δισ. από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για συντάξεις ανεβαίνουν στα 35,660 δισ. ευρώ, από 34,316 δισ. φέτος. Για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και την ανεργία προϋπολογίζονται 3,256 και 2 δισ. ευρώ αντίστοιχα για το 2026.