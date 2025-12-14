Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα σήμερα: Το ωράριο λειτουργίας – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σύνοψη από το

  • Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει η αγορά από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα άρχισαν επίσημα τη λειτουργία τους με το εορταστικό ωράριο.
  • Σήμερα, Κυριακή 14/12, τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 20:00.
  • Όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, κάποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά με συγκεκριμένο ωράριο, ενώ άλλα, όπως ο Σκλαβενίτης (με εξαίρεση το Mall) και το Market In, θα παραμείνουν κλειστά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

δέντρο - Σύνταγμα- Χριστούγεννα

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει η αγορά από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα άρχισαν επίσημα τη λειτουργία τους με το εορταστικό ωράριο.

Συγκεκριμένα, οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διευκολύνοντας έτσι καταναλωτές και επιχειρηματίες ενόψει της αυξημένης κίνησης των εορτών.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας:

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Κυριακή 14/12: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά

ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go

Ο Βασιλόπουλος θα ανοίξει τις δύο Κυριακές πριν τις παραμονές των εορτών, ωστόσο σήμερα θα λειτουργήσουν μόνο τα καταστήματα Shop & Go που μένουν ανοιχτά μέχρι τις 22:00.

Σκλαβενίτης

Σήμερα θα είναι κλειστά τα καταστήματά του, με εξαίρεση το μεγάλο κατάστημα στο Mall στο Μαρούσι.

Μασούτης

Από 11:00 έως τις 16:00 θα λειτουργήσει η αλυσίδα στις περιοχές που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της

Market In

Δεν θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στις 14/12. Τις επόμενες δύο Κυριακές θα ανοίξει κανονικά.

My Market

Ανοιχτά θα είναι τα μαγαζιά με ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 16:00. Οι καταναλωτές μπορούν να δουν τη λίστα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Κάποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά και μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα

LIDL

Και η αλυσίδα του Lidl θα έχει σήμερα, 14/12 κάποια καταστήματα ανοιχτά. Μπορείτε να βρείτε το κατάστημα που θέλετε στην ιστοσελίδα της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια ομάδα αίματος αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού, σύμφωνα με μελέτη

Τεστ προσωπικότητας: Το κλειδί που θα επιλέξετε λέει πολλά για τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα προβλήματα

Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Ποιες αλλαγές έρχονται και πώς θα λειτουργεί

Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό – Τι αλλάζει με επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:28 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ όλο το 2026 – Τα οφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Καλή χρονιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όσον αφορά στο κόστος δανεισμού προβλέπεται...
07:54 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ – Αναλυτικά ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Από αύριο 15 Δεκεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σ...
07:21 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Ποιες αλλαγές έρχονται και πώς θα λειτουργεί

Αλλαγές αναμένεται να έρθουν εκτός μεγάλου απροόπτου το επόμενο διάστημα στο Εθνικό Μητρώο  Πα...
14:58 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Κατά την περίοδο 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086....
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα